新加坡摩台指期貨即將吹熄燈號，10月份摩台指是最後的期貨合約，從11月開始，新的摩台指期貨會搬到香港交易所交易，然而，在9月底，這一個關鍵改變發生在原本準備上攻「萬三」的台股上，變成一個「美麗的錯誤」！

新台幣在9月底不斷升值，但台股卻一路下跌，違反一般投資常理，從9月21日開始，大盤連跌6天，市場找不到下跌主因，但當我發現摩台要搬家後，就說台股下跌是這個美麗的錯誤造成的！

因為有部分外資把摩台指空單移轉到台灣來避險，所以台指期空單大增，然後其他交易者看到空單增加，心態也開始預期轉空，從自我暗示變成自我驗證的過程，導致加空力道越來越重，造成指數6天跌掉700多點，但其實這群外資什麼都沒有做，只是把部位從新加坡轉到台灣來而已，台股投資人卻自己嚇自己，股票一路被錯殺，台股就像在過周年慶。

所以9月底時，我在個人的社群和專訪都有提到，如果以上推論正確，外資把部分期貨合約搬家完成後，本波誤打誤撞下跌的低點，就落在9月份摩台指期貨結算前一兩天，也就是9月25日，結果那天最低點12,149，就是本波的最低點，我將一切的預告都說明在前。

另外，新加坡摩台指未平倉量，一般會在18萬到20萬口，近期只剩下11萬口，也已經減少一半，又是一個佐證我推論的證據之一，代表從頭到尾都符合先前預測！

推論必須大膽假設，然後小心求證，我等到驗證成功後，代表台股要回到上升趨勢，一切回歸基本面，媒體說中秋變盤，我認為在過節前早已經變盤成功，台股是「節」後餘生。同時，台積電的利多會逐漸發酵，華爾街資金也繼續挹注到台積電ADR，加上三星晶片造成輝達顯示卡的閃退事件，有可能讓三星在未來顯卡領域失去競爭力，讓台積電漁翁得利。

今天又有第二家外資把台積電喊上600元，600元雖然有點好高騖遠，但台積電向上漲的趨勢正確無誤，相信台股護國神山的填息之路早晚會完成。個人認為台股在10月份，會是「驚奇10月、精彩台積」，大盤有望突破13031點歷史高點！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)