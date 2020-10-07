本周末女子高球大賽之一的KPMG LPGA錦標賽即將開打，運彩已開出盤口可供投注，近幾年曾經的封后的數名好手賠率也都不錯，有興趣的彩迷球友可利用包牌賺取獎金。

LPGA錦標賽始自1955年，馬自達、麥當勞等知名大型企業都曾合作成為主要冠名贊助商。早年歐巡系統高球賽並不認列這些在美國舉辦的賽事成績，使得它雖然是五大賽事之一卻受到關注不多。直到2015年比照美國公開賽男、女賽事相關流程、競賽規則整併，LPGA錦標賽和PGA錦標賽的同質與重要性才逐漸放大，而2015年也是KPMG開始贊助的年份。

歷屆冠軍中，不乏完成連霸或奪冠兩次以上的好手：2000年後最廣為人知的就是2003到2005年當時的球后索倫絲坦，十年後2013到2015有韓流起飛的朴仁妃再度完成困難的三連霸紀錄；我國好手曾雅妮也曾在生涯顛峰期的2008年與2011年封后。

KPMG LPGA錦標賽歷屆冠軍

從上表中可以看到，本屆賽事雖因疫情有不少亞裔好手未能參賽，但韓籍女將仍舊強勢擁有爭霸氣焰；而2013到2017年的三位冠軍得主賠率相對較低集中於15倍左右，反倒是朴城炫與漢娜葛琳兩位三年內的王者開在60倍以上頗具甜頭，因此推薦彩迷不妨採用包牌方式，或有機會獲取不錯獎金。

本賽事運彩同時也有提供首輪最低桿數選手的投注，以及兩兩選手72洞成績對戰比較的投注，有興趣的朋友可直接連上官網頁面查詢。

(中時新聞網)