國光生（4142）受惠四價流感疫苗進入出貨高峰，9月營收4.48億元，月增165.94％、年增66.37％，續創新高；第3季營收季增879.26％、年增21.89％，達歷史次高，烘托前9月營收10.49億元，年增55.86％，改寫新高紀錄。國光生今年國內外流感疫苗出貨量優於往年，全年有機會虧轉盈。

國光生表示，9月營收創歷史新高主因美國Protein Sciences（屬Sanofi賽諾菲疫苗集團）訂單出貨完畢及部份國內公費四價流感疫苗出貨；10月將大量出貨供應公費流感疫苗接種，也就是說，第4季以公費四價流感疫苗出貨為重點，帶動下半年營收數字更亮眼。

政府公費四價流感疫苗總採購量逾600萬劑，國光獲約六成；另新冠肺炎疫情延燒，政府擬讓國軍全面施打流感疫苗，再釋出標案約17萬劑，國光全拿，合計2020年將供應全台近390萬劑公費四價流感疫苗，本季將可全面出貨完畢。

海外流感疫苗國光生今年供應泰國、歐洲及中國，總供應量逾40萬劑；其中，首度拿下歐洲政府訂單，價格高於在台公費流感疫苗240元，預計本季陸續出貨超過10萬劑，且雙方已在洽談明年訂單。與法國賽諾菲集團Protein Sciences 合作疫苗，今年訂單量超過去年，也已陸續出貨。

分析師認為，國光生為亞洲區產能最大的疫苗廠，今、明年營運動能包括新冠疫苗開發量產、中國四價流感疫苗將拿藥證、取得腸病毒疫苗台灣藥證、賽諾菲訂單增加及產能提升。

中長期除拓展美國等海外市場有成，今年新冠肺炎疫情帶動各國防疫需求，明年全球對流感疫苗的需求勢必提高，也將為國光生近年來國際市場佈局增添加乘催化，明年海外佈局可望邁入快速成長期。

(工商 )