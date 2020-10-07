長榮（2603）7日召開董事會通過新任集團人事案，長榮新任董事長由張衍義擔任，即日起生效。前任董事長張正鏞轉調台北港貨櫃碼頭股份有限公司及聯合碼頭裝卸承攬股份有限公司董事長，張衍義及張正鏞兩人進行長榮集團內的職務輪調。

張衍義先生現年64歲，1987年進入長榮，由基層海勤人員做起並晉升至船長，歷任海員、運務、海技、工務等單位，並曾擔任長榮海事博物館館長及外派洛杉磯及巴拿馬等地，2013年升任巴拿馬箇朗貨櫃碼頭公司董事長、2020年1月由長榮指派擔任台北港貨櫃碼頭公司董事長。

張正鏞2013年升任長榮董事長至今，以營業、企劃專才見長，擅長在貨櫃船價谷底之際進場造船，大幅降低平均每單位成本，是今年第二季毛利率飆升17.24％創歷史新高的最大功臣。

張衍義出身海勤，長榮集團此次職務輪調，借重他在船務、海員管理及貨櫃碼頭管理的海運經驗，隨著長榮進入大量新船加入營運的高峰期，將再進行優化船隊管理。

(工商 )