國鼎(4132) 7日宣布，將與美國Ascension集團合作，收治新冠肺炎病患。總經理蘇經天表示，該公司研發中新藥Antroquinonol(Hocena)已獲美國FDA核准進行新冠肺炎(Covid-19)人體二期臨床試驗(IND)，預計收案174人，若結果正向，將向FDA申請緊急使用授權(EUA)，並申請新藥上市。

蘇經天說，該試驗預計於2020年12月完成新冠肺炎(Covid-19)人體二期臨床試驗， 該小分子新藥是國鼎獨立研發，擁有100%專利權。

國鼎臨床醫學部醫師陳佩妮指出，該二期臨床試驗用於因新冠肺炎(Covid-19)而住院的輕度至中度新冠肺炎患者，其研究類型為介入治療，預計全部的臨床試驗人數為174人。主要評估指標 (時間範圍為14天)為病人的康復率(recover ratio)，亦即在第14天存活且無呼吸衰竭的患者比例。(例如，無需進行侵入式機械通氣、非侵入性通氣、高流量氧氣或ECMO)。

次要評估指標 (時間範圍為28天)包含(a)改善時間：根據WHO COVID-19 Clinical Improvement Ordinal Scale 臨床改善序數量表測量的臨床變化評分。(b)住院時間：病人出院時間。(c)清除病毒的時間 : 從治療開始到首次SARS CoV 2的 PCR檢測陰性的天數。服用方式：每天兩次（BID）口服100毫克劑量的Antroquinonol (HOCENA)，持續14天。安慰劑比較為服用相同外觀重量的安慰劑，服用方式相同，持續14天。

目前全球尚無上市之新冠肺炎新藥，僅有未上市之藥物瑞德西韋(Remdesivir)獲得美國FDA緊急使用授權(EUA)用於治療新冠肺炎患者。根據國際SVB Leerink 機構分析預測瑞德西韋於2020年銷售額約19億美元，於2022 年將達到76億美元。

(工商 )