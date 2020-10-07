元大S&P原油正2ETF（00672L）因淨值過低，於5日申請終止信託契約，並在7日接獲金管會核准函，由於該基金同樣也在集中市場上交易，元大投信表示，目前已向證交所申請下市，並提醒投資人留意最後可交易時間及相關事項。

雖然金管會已經核准元大原油正2終止信託契約，但在證交所訂定下市日以前，投資人還是可以在集中市場正常交易，請投資人特別留意，如果沒有在下市日前於集中市場賣出，則需等待基金清算後才能取回資金。依元大原油正2期貨信託契約的規定，元大投信會在取得終止信託契約核准函後三個月內完成清算程序。

元大投信提醒投資人注意四事項：1.從10月13日起，元大原油正2開始暫停信用交易；2.10月29日並為現有信用交易部位最後處理期限，逾期未處理將強制了結；3.11月16日為該基金的信託契約終止日；4.於信託契約終止前的一個月（10月17日～11月16日），基金的投資部位是不受100％及200％之限制。

至於投資人最關心的是什麼時候可以拿到清算剩餘資金，元大投信指出，元大原油正2在清算基準日前，會把基金所有的庫存部位變現；最後再依據清算基準日的淨值乘上投資人持有之受益權單位數，計算應返還投資人的金額，預計在12月8日以匯款方式返還投資人。

為使投資人知悉相關清算流程，元大投信列出重要時程，但期間如果遇到颱風、天災等不可抗力因素，時程則往後順延，實際日期將再另行公告。

(工商 )