中共國慶長假尾聲，鐵路返程客流增多。7日大陸鐵路預計發送旅客1200萬人次，加開旅客列車1129列；已連續七天發送超過千萬人次。另交通運輸部數據顯示：1日到5日，全國道路日均發送旅客4900萬輛以上，最高峰在10月1日當天峰值為5301.58萬輛，同比去年十一假期最高值增長0.85％。

連假期間高鐵班次增加，令當天內往返的短途旅遊持續火熱。據中國國家鐵路集團數據，10月6日鐵路發送旅客達1133.2萬人次。加開旅客列車803列。其中，北京局、上海局、廣州局集團公司分別發送旅客77.7萬人次、233.7萬人次、180.5萬人次。

大陸交通運輸部路網中心值班長周可夫表示，從6日起全國公路進入返程階段，交通流量逐步上升。交通流量較大的區域，主要集中在長三角、珠三角、京津冀和成渝地區。

交通運輸部數據顯示，6日全國高速公路流量4898.7萬輛。10月1日到5日，全國道路日均發送旅客在4900萬輛以上，最高峰日在10月1日，當天流量峰值為5301.58萬輛，同比2019年國慶假期最高值增長0.85％。

央視報導稱，國慶假期全國交通狀況總體平穩。不過，長假首日曾有報導指，多地因民眾出遊或返鄉而出現塞車情況，有人甚至從廣東深圳開了8個小時都沒到廣州，另網傳有民眾塞車期間難忍無聊，竟下車打起了拳，甚至有人選擇下車釣魚打發時間。

(中時 )