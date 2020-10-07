《英雄聯盟》世界大賽小組戰首輪結束（小組戰採雙循環制），各小組內的每支隊伍已經與同組的其他隊伍對戰過1次，對於每支隊伍的狀態也都有基本的掌握，本周就來分析各組有機會以第1名晉級的隊伍。

A組：「G2電競」有機會以第1名晉級

參賽隊伍有G2電競（歐洲賽區第1種子）、麻吉電競（太平洋賽區第1種子）、蘇寧易購（中國賽區第3種子）、TL戰隊（北美賽區第3種子），首輪由G2電競、蘇寧易購分別拿下2勝1敗的戰績，暫居分組第1。雖然G2電競在昨日（10/6）的比賽中爆冷輸給TL戰隊，不過G2電競的陣中仍有歐洲最好的中路選手Caps加上打野選手Jankos，兩人的組合在場均擊殺（8.7）、場均輸出（42,884）、場均經濟（28K）等相關數據仍是A組最佳，若能即時調整狀態回到應有的水準，看好能以第1名的成績晉級。至於麻吉電競雖然目前以1勝2敗暫時落後，但全隊實力不差，Mission、Gemini…等人表現不俗，相信仍有機會晉級8強賽。

B組：看好「DWG戰隊」以第1名晉級

參賽隊伍有DWG戰隊（南韓賽區第1種子）、京東電競（中國賽區第2種子）、惡棍（歐洲賽區第3種子）、PSG塔龍（太平洋賽區第2種子），其中DWG戰隊首輪的戰績是3勝0敗，幾乎每場都是取得壓倒性的勝利，第1場比賽對上京東電競，僅用不到25分鐘就拿下勝利；第2場比賽對上惡棍，經濟一路領先壓著對方打；第3場比賽對上PSG塔龍，同樣沒有意外順利獲得勝利。DWG戰隊的選手不僅英雄角色池深、隊伍在地圖上的營運或團戰也沒有什麼缺點，目前看不出DWG戰隊有輸掉B組比賽的可能。

C組：「LGD戰隊」有機會以第1名晉級

參賽隊伍有GEN.G戰隊（南韓賽區第3種子）、費南帝克（歐洲賽區第2種子）、LGD戰隊（中國賽區第4種子）、TSM戰隊（北美賽區第1種子），首輪的戰績GEN.G戰隊、費南帝克及LGD戰隊都是2勝1敗，3隊的表現也都同樣很不穩定，因此也造成目前C組晉級是“人人有機會，個個沒把握”的情況。但整體而言，LGD戰隊的中路xiye、打野Peanut以及上路Langx等選手的表現有倒吃甘蔗、漸入佳境的感覺，如能保持目前的狀態，LGD戰隊有機會以小組第1的成績晉級。

D組：看好「滔博電競」以第1名晉級

參賽隊伍有巨龍X（南韓賽區第2種子）、滔博電競（中國賽區第1種子）、飛翔探險（北美賽區第2種子）、UOL戰隊（獨立國協賽區），其中滔博電競首輪的戰績是3勝0敗，隊伍無論是在KDA指標（6.3）、場均擊殺（20.3）、場均經濟（62.8K）…等多方面的數據都是D組最佳，對上同組另外3支隊伍，也都沒有任何意外，穩穩地拿下勝利，和B組的DWG戰隊一樣，目前看不出滔博電競有輸掉D組比賽的可能。

(中時新聞網)