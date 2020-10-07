楊梅仙草節今年邁入第二屆，將於11月登場，但明年預算較今年暴增4倍達2000萬，遭藍營議員質疑圍剿。（蔡依珍攝）

桃園楊梅仙草節明年度預算暴增4倍達2000萬，遭藍營議員質疑圍剿，雖然在地議員頻護航，連同黨議員也拜託，讓黨團總召林政賢收回擱置，孰料民進黨團副召蔡永芳認為農業局解釋地不清不楚，市府出資租地、拜託農民種、收割的經濟作物也歸農民，斥不該煙火式辦活動，動議擱置，無異議下通過。

農業局會後解釋，楊梅仙草節今年邁入第二屆，將於11月28日至12月13日登場，首屆就以2000萬帶動地方發展，逾85萬人次參訪、創造1.7億經濟效益，今年預算雖然只有500萬，但因年初疫情影響，彩芋節停辦，因此將1450萬預算勻支到仙草節，才能有相當規模，包括5公頃仙草花、2公頃景觀綠肥、4座裝置藝術和農創市集等，會全力向議員釋疑，爭取通過。

林政賢率先發難，不解楊梅仙草節今年才編500萬，明年度預算暴增4倍達2000萬，動議擱置、要求解釋。但同黨的周玉琴馬上反對，強調已成楊梅特色，無黨李家興也聲援稱在農改所精心研究下產量變成全國第一、打敗關西，笑言連周玉琴要下單仙草餐都被秒殺，可見相當熱門，希望其他議員力挺。

議員葉明月強調，一區一特色大家都會相挺，別區也能觀摩，但增加哪些內容都說不清，根本在蒙騙議員，預算不是想編就編。呂淑真也感嘆多達2000萬的預算只有在地議員知悉，黃婉如更諷刺：「桃園區都沒有節慶，只有抓不完的雨傘節！」

林政賢一度收回擱置案，但民進黨籍蔡永芳諷：「罵一大堆又通過！」也認為解釋不清，斥市府要租地給苗、拜託農民種植、收割後的經濟作物也是農民全拿，應該教釣魚而非給魚吃，動議擱置2000萬的楊梅仙草花節。

(中時 )