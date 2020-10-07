台灣大學實驗林管理處水里加工廠主任莊閔傑與國產木竹廢料製成複合板材。（興大提供／陳淑芬台中傳真）

中興大學森林學系特聘教授王升陽所領導的研究團隊，合成以樹皮為原料的無游離甲醛單寧膠，並以竹木等廢料製作成「複合板材」，與目前坊間中密度纖維板或粒片板的層板結構特性相近，還具有更佳的抗壓縮性能，研究成果不但拓展木竹廢料的利用價值，並有效降低環保問題。

這項研究成果近日發表於《Holzforschung》材料科學領域權威期刊。團隊成員還包括有台灣大學實驗林管理處副研究員莊閔傑、台灣大學森林環境暨資源學系特聘教授張上鎮及宜蘭大學森林暨自然資源學系助理教授張資正等人。

王升陽7日表示，國內木質纖維廢料主要包括農業的稻草、花生殼、麥桿、蔗渣及竹木加工廢料等，目前大多直接掩埋或焚化處理；而加工木製品的生產過程，將產生約60％至70％的邊皮材加工廢料，常以木屑形式鋪設於林道、庭園及田間，或燃燒處理。若能將此類生物質廢料及加工廢料回收再利用，將有助於改善溫室效應及提升天然資源永續利用。

王升陽團隊的「無游離甲醛單寧膠的性能及其製造的定向竹板機械強度」研究，利用相思樹的樹皮萃取物合成出安全無游離甲醛的膠合劑，並收集製材邊皮材及桂竹廢材，透過機械加工及化學處理，依不同成板組合方式熱壓成板材，並透過超音波來檢測板材的物理、力學、強度、螺釘保持力及尺寸安定性等性質。

王升陽表示，研究結果顯示，由竹木混合製成板材，與一般中密度纖維板或粒片板的層板結構特性相近，且具有較佳的抗壓縮性能。可見廢棄材料若能結合循環經濟模式，進行「資源、產品、廢棄物、再生利用」的循環過程，將可創造出最大的經濟及社會效益。

(中時 )