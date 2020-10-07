2020年的諾貝爾化學奬，頒給了發明 CRISPR-Cas9基因編輯技術的2位女科學家：杜德娜（Jennifer Anne Doudna）與夏彭蒂耶Emmanuelle Charpentier）。這項技術的主要貢獻在於基因工程。有趣的是，早在2016年時，「唐獎」就已經頒給了這2位科學家，可以說唐獎的眼光確實不錯。

CRISPR-Cas9大約是在2012~2013年被發現，並在2015逐步成熟，立即震撼了生物醫學界，從此科學家有可靠的基因剪刀，可以對基因進行準確的修改。因此這項技術的幾名推動者，包括杜德娜、夏彭蒂耶在往後幾年可說是獲獎無數，包括2014年美國生物化學與分子生物學會獎、2015年生命科學突破獎、2015年阿斯圖里亞斯公主獎、2016年唐獎等等。

2016年唐獎生技醫藥獎 得獎人3人掀基因革命

唐獎是台灣企業家尹衍樑於2014年開辦，雖然時間不長，獎項也不算多，但是在生技醫療獎的眼光相當獨道，已有2屆的唐獎得主在往後幾年再獲諾貝爾獎。除了今年的，2014年的唐獎得主艾利森 (James Allison)、本庶佑，因免疫治療的技術得獎，到了2018年，2人再因同樣研究獲諾貝爾生醫獎。

不過在2016年，唐獎生技醫療獎當中，其實有3名得主，除了杜德娜、夏彭蒂耶以外，另外一名得主是中國大陸出生，現年38歲的張鋒。在這幾年許多肯定CRISPR-Cas9的獎項中，張鋒也常常入選，但是諾貝爾獎卻僅頒給2人，這有一些不尋常，因為諾貝爾獎可以3人共同獲得。張鋒的劣勢可能在於過於年輕，今年僅38歲。

(中時新聞網)