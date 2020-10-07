桃園市警察局保安警察大隊員警日前巡邏時，行經平鎮區民族路與高雙路口，發現一名許姓身障者因電動代步車故障卡在路邊動彈不得，擔心許男危險，趕緊將許背到鄰近超商休息，並聯繫家屬，也讓家屬相當感動。

保大員警與一般派出所不同，素來給民眾街頭戰警印象，因巡邏時見到許男在路邊動彈不得，乾脆背著許到超商，通知許的家人後，家人連忙趕到超商，也謝謝員警的熱心。

(中時 )