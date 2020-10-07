扛身障者休息 桃園戰警展溫柔 19:162020/10/07 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市警察局保安警察大隊員警日前巡邏時行經平鎮區，發現許姓身障者因車輛故障動彈不得，乾脆背起許男到鄰近超商休息。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市警察局保安警察大隊員警日前巡邏時，行經平鎮區民族路與高雙路口，發現一名許姓身障者因電動代步車故障卡在路邊動彈不得，擔心許男危險，趕緊將許背到鄰近超商休息，並聯繫家屬，也讓家屬相當感動。 保大員警與一般派出所不同，素來給民眾街頭戰警印象，因巡邏時見到許男在路邊動彈不得，乾脆背著許到超商，通知許的家人後，家人連忙趕到超商，也謝謝員警的熱心。 (中時 ) #超商 #員警 #身障者 #巡邏 #家屬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 數位新南向 台灣形象展越南起跑 04:102020/10/07 財經焦點 20歲男被看一眼抓狂 湖口休息站持西瓜刀猛砍路人3刀 13:422020/10/07 社會 螺絲帽散落一地 湖內警民迅速排除 17:342020/10/07 寶島 更生人甫出獄超商乞討 警暖捐200元助洗心革面 11:282020/10/07 社會 台中幸福感與桃園並列第一 盧秀燕8大施政漸入佳境 19:462020/10/07 政治 洗腎翁不慎走失 警熱心尋回 20:002020/10/07 社會 大醫院進駐 平衡桃園南北資源 04:102020/10/07 地方新聞 中租桃園蘆竹太陽能電廠啟用 18:442020/10/07 財經 台灣設計展在新竹 Check in竹塹練工房 16:352020/10/07 新消息 《光電股》傳統旺季到 由田：Q4營運戰全年高峰 17:052020/10/07 財經 寶島熱門新聞 婦科名醫麻醉性侵15分鐘3次 妻揭惡行：他手術後都很喘 - 社會 怎能忍16年才離婚？何如芸吐露真實原因：太值得了 - 娛樂 子瑜慶出道5週年脫了「超辣泳裝正面照」曝光引暴動 - 娛樂 公園溜滑梯口驚見褲半脫四腳獸 網腦洞大開：小夫我要進來囉 - 社會 147cm小隻馬狼狽影像曝光 機車上狂搖52秒網暴動 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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