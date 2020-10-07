NAND Flahs控制IC廠群聯電子（8299）於公告9月合併營收為43.41億元，較前月成長近16％，並創下歷年同期新高。累計今年前9月份營收達356.56億元、年增14％，寫下歷史同期新高。群聯指出，受惠於2020年下半年的購物旺季，以及新款遊戲機即將上市的需求帶動，群聯的全球客戶已陸續的積極備貨，持續正面挹注群聯下半年的營收與獲利。

群聯指出，與去年同期比較，9月份PCIe SSD控制晶片總出貨量成長達83％，刷新歷史單月新高；eMMC記憶體成品總出貨量也受惠於嵌入式應用市場的持續回溫而成長超過113％。今年前九月累計總出貨量年增率，SSD及eMMC控制晶片總出貨量成長將近11％；PCIe SSD控制晶片總出貨量成長近111％；工規控制晶片總出貨量成長將近26％；記憶體總位元數（Total Bits）成長近13％。

群聯表示，顯示由AMD啟動的PCIe Gen4平台已成功地吸引消費者逐漸升級至高速的PCIe SSD產品，高階的工控與嵌入式應用市場也正逐漸的復甦，助益群聯高階產品營收貢獻度，穩定提升群聯獲利。

群聯董事長潘健成表示，群聯在PCIe Gen4的技術領先，世界有目共睹。不僅全球許多新舊客戶均紛紛的主動聯繫群聯，表示希望能加深與群聯的合作，甚至與群聯共組研發團隊，開發次世代的客製NAND控制晶片與方案，與NAND原廠合作的部分訂單能見度更是已經看到2021年上半年。

此外，群聯PCIe Gen4 SSD儲存方案於遊戲機平台的成功導入，客戶端也陸續地舖貨，甚至還追加訂單，為接下來的新機上市做準備，群聯未來營收獲利可期。

(工商 )