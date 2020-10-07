全球第四大壓縮機製造廠瑞智精密營收傳捷報，第三季銷量及合併營收雙雙創同期新高，主因是上半年因新冠肺炎疫情而延後出貨訂單釋出，以及大陸實施空調新國家標準能效，促使大陸空調業出清庫存所致。

瑞智9月壓縮機銷售150.56萬台，比8月增加1.42％，較去年同期成長7.04％，但因客戶砍價，營收反而出現負成長，9月合併營收14.36億元，比8月減少0.25％，較去年同期減少3.37％。第三季銷售台數487.76萬台，雖比第二季旺季減少6.04％，較去年同期成長35.72％；第三季合併營收46.29億元，比第二季減少11.35％，但比去年同期成長16.59％。前三季累計銷售1,399.61萬台，比去年同期增加2.81％，締造歷史次高；前三季累計合併營收141.09億元，較去年同期減少8.89％。

瑞智主管表示，瑞智第三季銷量及合併營收，雙雙創同期歷史新高，主因是上半年受新冠肺炎疫情影響而來不及出貨的訂單，隨著疫情趨緩而釋出，加上大陸7月1日實施空調新國家標準能效，許多大陸空調業者出清庫存，延長銷售旺季所致，第三季銷售及營收才會呈現淡季不淡的榮景。

瑞智強調，當前全球市場仍受新冠肺炎疫情蔓延及中美貿易摩擦等因素影響，不確定性變數仍然存在，瑞智會持續觀望市場機會，隨時因應市場波動。

(工商 )