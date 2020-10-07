（元大期貨獲國家品牌玉山獎，由副董周筱玲（左2）等代表領獎。圖／元大期貨提供）

元大期貨（6023）深耕國內外期權市場，今年在國家品牌玉山獎獲獎創紀錄、共六項大獎，囊括副董周筱玲的個人獎「傑出企業領導人」、為典禮當天揭曉的首獎，以及團體獎的「最佳人氣品牌─槓桿交易商」、「最佳產品獎─槓桿交易商牛熊權、差價契約（CFD）、顧問智能產品」，公司各面向成果斐然。

元大期貨許國村總經理表示，除呼應主管機關推動的金融創新政策外，公司注重公司治理及企業社會責任。元大期貨是今年度全台唯一，且連續六年獲公司治理評鑑「上櫃組排名前百分之五」的金融機構，目前獨立董事佔董事會成員的33％，成員專業背景多元，董事會下設置審計委員會、薪資報酬委員會、誠信經營委員會等單位協助董事會善盡監督之責，以維護股東權益。

另外，元大期貨為首家上櫃之臺灣期貨商，連3年獲《天下雜誌》CSR天下企業公民小巨人獎，今年評鑑成績創新高，是當中唯一期貨業者。

台灣期貨市場發展日漸成熟，交易量逐年提高，今年有望挑戰歷史新高，因應市場變化與客戶多元需求，公司的槓桿交易商作為店頭市場，除了提供業界最多貨幣別的外幣保證金交易服務，不斷創新發行各項金融商品，今年更是全台首家取得黃金與原油CFD發行權的期貨商，期望未來能提供客戶更多元的商品選擇，也讓小資金客戶可以一同參與市場。

元大期貨近期推出黃金全系列商品，依照不同交易門檻分為五大類商品，雙向、槓桿、全時的商品特色，交易人可依個人的資金分配彈性調整，近期並推出猜金價的活動，帶領民眾藉關注金價來跟上這波黃金熱潮。

此外，近年來金融科技快速發展，再加上新冠肺炎疫情的影響之下，加速了數位化的進程，元大期貨的顧問智能產品不斷推陳出新，因應近期的黃金行情，推出黃金專屬智能交易策略，且提供各種線上線下的課程與最新的研究報告，讓交易人可以及時掌握市場趨勢。

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