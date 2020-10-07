家樂福昨（6日）至20日舉辦「日本一番～跟著鐵道逛關西」活動，引進滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、德島、三重、福井10個府縣市，在地百年名產與熱銷商品，超過500多款日本進口商品，有近百款新品獨家販售。

家樂福20日前舉辦「日本一番～跟著鐵道逛關西」活動。（家樂福提供）

防疫期間偽出國，家樂福趁國慶日連假前引進日本話題商品吸引哈日粉絲上門挖寶，其中，神戶專產世界等級的牛種；大阪有「天下廚房」之稱，也被視為「麵食之城」；和歌山是專產美味水果之鄉；京都有世界知名的百年抹茶。

今年家樂福聯手南部名店「多那之Donutes」，推出數十款獨家蛋糕甜點受歡迎，日本周期間攜手「京都宇治茶茶小王子」，推出5款獨家多那之茶茶王子糕點，採用百年老店矢野園抹茶製作，也是亮點之一。

活動期間追蹤家樂福IG帳號@carrefourtaiwan，前於指定家樂福「日本鐵道牆」專區拍照和打卡，並加入hashtag#家樂福日本週#家樂福鐵道遊日本@carrefourtaiwan，有機會抽價值1000元的「日本Takara Tomy Plarail鐵道列車模型」，共7名，贈品隨機送出。

家樂福攜手「京都宇治茶茶小王子」，推出5款獨家多那之茶茶王子糕點。（家樂福提供）

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