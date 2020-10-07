賈靜雯和弟弟賈子宸攜手推出的麵食品牌「賈以食日」，近期和「角落小夥伴」聯名推出新品「寶貝麵」，7日舉辦記者會，今天正好是賈靜雯46歲生日，她透露老公修杰楷送她手錶當生日禮物，但自己也買一隻，虧老公藉機買夫妻對錶，她放閃說「滿好的，我們可以一起戴，他說我也可以戴他的錶。」生日願望希望忙完兩部戲後可以好好放個假。

賈靜雯昨現場煮麵給小朋友吃，她坦言私下少下廚，老公做飯偶會遇挫折，因為小孩會嫌棄「每天都做一樣的」，而三個孩子口味難兼顧，大女兒梧桐妹正值青春期，拒吃炸物等易胖食物；咘咘喜歡吃軟的東西，倒是波妞不喜歡。她感謝老公扛起家中大小事，「修先生辛苦了」，自己有空則幫小孩洗澡、講故事。

夫妻倆昨未出席黃鴻升（小鬼）的音樂追思會，她說會用自己的方式想念他，小鬼生前和弟弟賈子宸、修杰楷關係密切，也常到家中作客，透露修杰楷看小鬼追思會轉播，還默默流下男兒淚，「結婚以來沒看過修掉淚，看他哭我也滿難過」，感慨說「有氣息的時候都要好好珍惜，抱怨都省去，不要在乎年齡樣貌，想做什麼就去做。」

賈靜雯7日在記者會上親自煮麵。（賈以食日提供）

賈靜雯和弟弟賈子宸攜手推出的麵食品牌「賈以食日」，近期和「角落小夥伴」聯名推出新品「寶貝麵」。（賈以食日提供）

賈靜雯煮麵給小朋友吃。（賈以食日提供）

(中時 )