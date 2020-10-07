「推動孩子的平等受教權」是國泰世華銀行基金會發起《大樹計畫》的核心精神，自2004年辦理《大樹計畫》助學金開始，至今已邁入第17年，已補助新台幣2.1億，協助約20萬6千名學童。當年第一批因助學金而順利就學的孩子，如今已是20幾歲的青年，他們也許不認識國泰世華銀行基金會，但是，這些孩子的未來將永遠存留著國泰最初的祝福。

「109學年度國泰世華銀行基金會大樹計畫助學金捐贈典禮」於今(7)日假國泰世華藝術中心舉辦，本學年度將提撥新台幣1,000萬元補助苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣及台東縣，預估可受惠8,000名學童。國泰世華銀行基金會秉持著「助幼苗長成大樹」的信念推動平等受教權，定期檢視還能不能再多做些什麼？ 孩子們除了順利上學是不是還有其他需求？ 國泰傾聽來自教育單位、熱血校長及老師教練們的經驗及心聲，努力地為孩子的身、心、靈注入養分及能量。

補社會制度不足，幫助學童求學不間斷．減輕家庭負擔政府針對低收入戶、中低收入戶學童雖有提供部分補助(如家長會費、團險保費、書籍費等)，然而，有些經濟困難卻無法提出證明的家庭，即使是一般的代收代辦費仍是一筆經濟負擔。苗栗縣及台東縣的教育單位就表示，有些孩子沒有原住民身分，也非低收入戶，遇到家庭事故或生重病，很難獲得補助。有鑑於此，國泰世華銀行基金會每年辦理《大樹計畫》助學金，與學校密切合作，透過最清楚學童狀況的老師推薦真正需要的個案，並由學校進行複審。助學金經由各縣市教育處核定後補助，以嚴謹的態度將善款幫助真正需要的學生，扶助清寒學童安心學習，也緩解了其家庭經濟負擔。

推動體育計畫．提升學童自信心與競爭力．發展無限可能多年來《大樹計畫》發現，弱勢家庭的孩子常因生活中沒有足夠資源、家人陪伴不易，容易缺乏自信，遇到困難覺得自己沒有能力處理而不敢前進。因此，國泰世華銀行基金會自2014年起開辦《大樹計畫》「希望之光WISH體育計畫」，支持國中小學推動體育社團活動，透過體育課程陪伴學童培養自律與團隊精神，藉由參與國內外體育賽事，在競爭中發掘自我與提升自信心。

體育計畫開辦7年來陪伴了76個偏鄉體育隊伍成長，像是「台南市立大內國民中學舉重隊」即是一例。該隊選手以弱勢、單親、隔代教養、新二代子女居多，教練陳涵彤傳承已故楊豐田教練的使命，教導來自全國各地的選手們，「應有著不屈不饒的毅力來翻轉自己、改變自己命運的態度」。為了協助舉重選手獲取足夠的營養、以及協助團隊可以集中訓練，國泰世華銀行基金會補助其訓練及營養費，該隊也在各項比賽中頻獲佳績。

社會貧富差距擴大，不少父母因為工作無法接送小孩，孩子下課後無人照料，容易在外遊蕩，恐形成潛在的社會問題。有鑑於此，基金會也參與國泰公益集團自102學年起支持的「雲林縣口湖鄉蚵寮村課後照顧班」，希望彌補學童課程學習及家庭資源之不足。基金會亦贊助PUZANGALAN(希望)兒童合唱團，助其學藝兼備得以圓夢，該合唱團成員多數為屏東縣原鄉部落之高中、國中及國小學生，為使孩子的課業不要因為參加合唱團而退步，合唱團的孩子，均加入學校的課後照顧，結合課後輔導，讓孩子對於課業有信心，同時以唱歌訓練孩子的專注力、提升自信心，勇敢朝著自己的夢想前進。

國泰世華銀行基金會《大樹計畫》開辦17年來一路上並不孤單，獲得許多來自民間的力量支持，其中不乏長期固定捐款超過10年的銀行和集團同仁，以及認同基金會理念的銀行客戶一同出資為需要幫助的學童盡心盡力。國泰世華銀行合作夥伴，也是台灣及東南亞最大電子商務平台的蝦皮購物，不僅認同大樹計畫的精神，本次亦首度參與大樹計畫捐款活動，一起為弱勢孩童貢獻心力。感謝許多在背後默默付出的善心人士，陪伴基金會將這股暖流傳遞給需要幫助的孩子。

今年適逢基金會成立40週年，國泰將與公益伙伴共同蓄積更多能量，啟動《大樹計畫-讓幼苗長成大樹》助學計畫2.0，除了持續提供弱勢孩童助學金，讓孩童安心就學外，未來也將朝提高學童學習品質、改善學習環境、以及培養學童特色專長、提升國際競爭力等方向來持續推動，讓學童能在國泰世華銀行基金會扶助下，更加多元發展，同時快樂學習成長。

國泰世華銀行基金會具有勸募字號，歡迎各界踴躍捐款，協助更多學童安心就學，捐款可透過基金會官網，不限單筆或定期定額，邀請您共同加入愛的行列。

(旺報 )