雲林縣藝術家陳玄茂，擅長利用蚵貝等當地素材進行創作。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉知名藝術家陳玄茂，不僅以水墨畫著稱，還擅長利用蚵貝、葫蘆、石頭等當地素材，到沿海偏鄉學校推廣藝文，2名子女追隨父親腳步回鄉擔任美術老師，父子3人將於9日在雲林縣北港文化中心舉辦「大千微觀」聯展，與民眾交流創作心得。

長期在雲林沿海推廣藝術文化的陳玄茂，曾獲首屆桃城美展水墨類首獎、雲林美展水墨類首獎、青溪文藝金環獎等，獲獎無數，作品典藏在國立美術館、國父紀念館、高雄市立美術館等各大場館。

為了讓藝術融入生活，陳玄茂還利用雲林沿海的廢棄牡蠣殼、文蛤殼推廣蚵貝藝術，免費為社區打造蚵貝藝術牆，並到各學校、長青食堂教導學生與老人家蚵貝創作，是非常受在地人喜愛的蚵貝藝術家。

陳玄茂的兒女們繼承父親的藝術天份，大女兒陳彥汝從台灣藝術大學書畫藝術系畢業後，再進入實踐大學進修推廣部服裝設計學系，跨領域的攻讀多才多藝，獲多家知名服飾企業青睞，延攬為設計師。

小兒子陳彥廷為台灣藝術大學書畫藝術系、碩士班高材生，曾獲第65屆中部美展墨彩部第1名、行天宮人文獎美術創作水墨成人組第1名、新北美展水墨類全國組優選等獎項，舉辦個展與聯展10餘次。

陳玄茂表示，彥汝的藝術風格天馬行空，擅長利用多媒材創作，屬於創新派；彥廷則融和新、舊藝術，在傳統水墨畫中加入奇幻元素，屬於傳承派；他本身則是傳統派。

陳玄茂與陳彥廷曾於2018年在北港文化中心舉辦「大地墨痕」聯展，大獲好評，本月9日至21日的「大千微觀」聯展，將展示父子3人從細微處呈現大千世界的創作，精彩可期。

(中時 )