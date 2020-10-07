在全台陸續開展分店的Global Mall，今年迎來了15周年慶，因此特別推出一系列與「15」有關的活動，像是與適逢同是15周年的水豚君，共同攜手慶祝周年慶，在優惠上更祭出多項首次登場的活動，像是集結15大銀行推滿額禮、15品牌同慶優惠3折起、15元排隊商品等，另外還有有史以來最高的滿額贈回饋、APP會員點數放大5倍送等優惠，預計本檔將為全台7店帶來5%業績成長。

Global Mall新北中和店周年慶推出佳麗寶立體膠原肌活組，價值1萬2085元，優惠價6480元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店周年慶推出資生堂經典紅色夢露組，價值3666元，優惠價1980元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店周年慶推出tokuyo A咖美腿機，原價1萬9800元，優惠價1萬5800元。（Global Mall提供）

Global Mall明日（8日）起至21日期間將於全台7店推出優惠，首波將由北部5店的新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9率先開跑，新北中和、桃園A8會員於21日前，於全館當日消費累滿5000送500之餘，刷GMpay再加贈100，若加上使用GMpay刷Global Mall聯名卡，滿5000再加送300，等同即可獲史上最高的18%回饋，而車站型3店的板橋車站、南港車站、林口A9，則推出GMpay刷Global Mall聯名卡，當日單店累滿3000送200優惠。

Global Mall新北中和店周年慶推出飛利浦頂級數位觸控式健康氣炸鍋，原價1萬900元，優惠價7490元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店周年慶推出飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋，原價2萬1900元，優惠價1萬3888元。（Global Mall提供）

而今年特別與水豚君獨家合作的Global Mall，更將於新北中和店在11月1日前舉辦水豚君15週年展最終場，現場入口就有高達2公尺的水豚君大氣球讓民眾拍照之餘，還有台灣首度亮相的「草莓園」等4大展區，另外還有快閃店、獨家人形燒甜點以外，新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8及屏東市 4店也將舉辦人偶見面會，而且周年慶期間周周再推水豚君獨家來店禮，另外更有與AI Labs合作等活動，像會員可憑不限金額發票至新北中和店，即可與AI智慧雅婷合奏電子琴，譜出的完整歌曲後，Global Mall會將彈奏的音樂串聯，成為2021年全新開館音樂，讓消費者共同歡慶15周年慶。

Global Mall新北中和店周年慶推出葡吉包子明（8日）至10日期間，指定款包子原價35元，限量特價15元。（Global Mall提供）

Global Mall 新北中和店帶來了全台百貨獨家的「貓樂貓咖啡」。（Global Mall提供）

而Global Mall的15周年優惠活動，還看準了後疫情時代，新北中和店就特別推出推運動潮流服飾、小家電及居家用品等15品牌優惠3折起以發，更在全台5店帶來了精選餐飲、生活雜貨共計超過150項、上萬件的15元排隊商品，首4日獨家買1送1，像新北中和店就有品東西、哈根達斯、八月堂、大戶屋、燒肉LIKE、春水堂等超過30個品牌旗推超值優惠，而南港車站、板橋車站、桃園A8及林口A9也分別推有泰昌餅家、頂呱呱、老董牛肉麵、聖巴黎焦糖滷味等多項15元超值折扣。

(中時 )