領到大筆獎金怎麼辦？投資伴隨風險，入場時機須慎選，遠東商銀建議投資人可將資金停泊在Bankee社群銀行數存帳戶，擁有活存利率0.6％無額度上限，比大額定存、活期存款、交割帳戶年息高達20倍，不論是存錢或投資都合適，為自己打造前進可攻擊、退後可以固守的投資理財環境。

中秋歲末之際，科技大廠等員工分紅獎金、投資人股息陸續入袋，PTT上熱議討論：聯發科發出30億分紅、鴻海與和碩的員工平均領了4-5個月、有民眾年領百萬股息…，對於分紅發放、股利配發，許多民眾直呼滿載而歸。

只是領到獎金固然開心，然而現在定存利率貼地，該如何投資理財就成了一門學問。積極的人趁著臺灣股市或是國際市場回檔入場，穩健投資者趁著低利率準備頭期款買房，還有一批投資人願意嘗試創新的金融商品如：P2P、虛擬貨幣…。

日前有網友在FB社團「爆廢公社」發文，表示自己在某金融機構存款餘額已超過新臺幣(以下同)100萬元，竟被該行行員告知超過100萬元部分的存款金額是不計利息的，這令他相當震驚。對於需要大額存款的民眾，建議直接存入Bankee社群銀行數位存款帳戶，再也不需擔心給息門檻，不但利率較高，額度更無上限，更能靈活運用資金。

至於沒有拿到分紅獎金的民眾也毋須擔心，Bankee社群銀行還有「活存2.6％碼上有」方案，運用互助、共享、共好的平台經濟，提供年輕世代簡單好入手的優利活存。即日起至今年年底前，Bankee會員於任一月份分享個人推薦碼給2位(含)以上好友成功開戶，推薦人與被推薦人，每個人通通可享5萬元內2.6％活存優利，是現今一般活存的21倍利率(市場活存利率約落在0.03％~0.12％)。

(中時 )