高雄市長陳其邁任立委時曾極力反對美豬，但如今卻又改口，引發民眾不滿，許多民眾今(7日)到高雄市議會場外抗議，反對美豬進高雄。有挺韓粉專還以前高雄市長韓國瑜面對陳抗時的態度做對比指出，「之前韓市長可是勇於面對陳情」，並質疑陳其邁面對陳情的態度。

高雄市議會第三屆第四次定期大會7日進行市長施政報告暨質詢，在議會場外擠滿陳情抗議團體，其中包括高雄市獨立總工會挺中鋼運通企業工會抗議中鋼集團未依勞基法照顧中鋼運通的勞工，和反對萊克多巴胺美豬進口的民眾要向市長陳其邁陳情等等。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」今發文表示，「協尋其邁市長」，並質疑高雄市府對高雄市民的陳情置之不理，「不敢出來接受陳情嗎？不敢承諾拒絕瘦肉精進高雄嗎？不敢保證高雄市民的食品安全嗎？」該粉專還提到前高雄市長韓國瑜面對陳情時的態度，「之前韓市長可是勇於面對陳情」。

同時，該粉專也PO出一組照片，並在圖中寫下「協尋其邁市長」、「韓市長勇於面對陳情」、「面對陳情，高下立判」等文字。

網友們也留言回應，「高雄人就要這樣的市長，沒辦法啦」、「就不會做官的料，只會避不見面」、「髙雄人的選擇，自求多福」。

此外，綜合媒體報導，後來是由市府祕書長楊明州出面，並解釋陳其邁未現身的原因。不過，陳抗民眾並不買單，其中，高雄市獨立總工會理事長張緒中就開酸「去年韓國瑜都親自出面，陳其邁呢？」

#協尋陳G邁市長 對高雄市民的陳情置之不理！ 不敢出來接受陳情嗎？ 不敢承諾拒絕瘦肉精進高雄嗎？ 不敢保證高雄市民的食品安全嗎？ #之前韓市長可是勇於面對陳情 由韓黑父母不崩潰發佈於 2020年10月6日 星期二

(中時新聞網)