街口支付首次參加國家品牌玉山獎，即榮獲評審團的肯定，拿下「最佳人氣品牌獎」全國首獎最高榮耀，亦為電子支付業唯一獲獎企業，在街口支付即將滿五歲之際，獲頒國家等級標竿性大獎殊榮，深具意義，不僅展現豐碩的成果，同時展望未來迎向新里程。

國家品牌玉山獎由中華民國國家企業競爭力發展協會、與國家品牌玉山獎甄選活動委員會主辦，第十七屆國家品牌玉山獎頒獎典禮於6日晚間盛大舉行，由街口電子支付董事長胡亦嘉代表出席領獎。

街口支付凡事從用戶需求出發，不斷透過產品創新提供用戶最優質的服務。「創新」是街口支付的核心精神，每一次的創新也都獲得市場熱烈的迴響，促使街口支付領先業界，成就多項第一。

街口支付首創打通銀行帳戶的模式，跳脫綁定信用卡的諸多限制，不僅讓用戶透過手機就能直接轉帳，也是臺灣首家實現跨境支付的電子支付機構；而在創新應用方面，街口支付是全臺灣第一家與保險業合作的電子支付業者，開放保險費、網路投保全新的繳費方式；此外，街口支付在數位行銷上也有重大突破，於今年年初推出的街口券，運用大數據分析，將電子優惠券精準地發放給最適合的目標客群，協助商家精準行銷。

胡亦嘉表示，未來街口支付將持續走在FinTech浪潮的尖端，將服務延伸至日常金融場景中，打破傳統金融框架，實現普惠金融的願景，全方位照顧用戶生活各面向的需求。

(中時 )