盧峻翔（左）在關鍵時刻連得4分，幫助世大運藍隊險勝政治大學。（陳筱琳攝）

2020義大姥姥盃今天展開公開組賽程，由高國豪、孫思堯、林俊吉、周桂羽等好手聚集的世大運藍隊，首戰面對政治大學多數時間處於落後，最多落後兩位數分差，第3節靠著一輪猛攻曾追到只剩3分落後，政大雖然努力維持領先位置，但在第4節尾聲世大運藍隊盧峻翔三分球加一記罰球，助隊74比73險勝。

世大運男籃總教練劉孟竹指出，政大此役表現很棒、展現強烈企圖心，世大運藍隊則是投籃命中率偏低，幾名球員也有犯規麻煩，因為藍隊球員也有要回職業隊練球的需求，所以大家聚在一起練習的時間較少，還需磨合默契。

盧峻翔補充，義大姥姥盃是今年結束UBA賽季後第一個正式盃賽，大家也在熟悉比賽感覺，今天投籃手感確實不佳，全場進的球就是最後關頭建功的三分球和罰球，「雖然還在找比賽感覺，但我們畢竟是來自各隊的菁英好手，也有人已經接觸職業隊了，對上像政大這種單一大學隊，還是有輸不得的壓力，希望漸入佳境，目標在姥姥盃可以全勝。」

世大運藍隊後衛高國豪則認為，今天世大運藍隊確實狀況不太好，可能因為是第一場比賽有點太興奮，下半場也努力調整過來，全隊也必須做好防守，才有獲勝的機會，「以我們的實力來說，今天這樣的表現算我們輸，也不是很滿意這樣的表現，但也很開心可以在台灣比賽，儘管新冠肺炎疫情讓國際賽情況很難說，但我們就是準備好自己面對之後的挑戰。」

(中時 )