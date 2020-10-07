基隆市長林右昌（左六）與新竹市長林智堅（左七）率各自市政團隊擺出新竹風很大的姿態。（邱立雅攝）

基隆市長林右昌（左）與新竹市長林智堅（右）在設計展現場玩得很開心。（邱立雅攝）

還有很多民眾爭相合影。（邱立雅攝）

基隆市長林右昌7日到新竹市參觀2020台灣設計展，被問到與新竹市長林智堅兩人2022年後續動向，是否攜手挑戰六都？兩人一陣推辭「你先」、「你先你先」，最後兩人都以把眼前工作做好為標準答案，四兩撥千金回應任期屆滿後動向。

在外界頻頻追問市長任期屆滿後，下一步動向，林右昌與林智堅都緊咬「把任內市長工作做好」為唯一答案。林右昌稱基隆明年有城市博覽會、城際轉運站等等工作，要與市民一起加油。林智堅也稱任期還有800天，竹市的總圖、棒球場與大車站等等建設仍待完成，一樣是把現在工作做好最重要。

林右昌日前延攬台北市長柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒，到基隆市政府擔任合發展處處長，被視為布局2022台北市長競選鋪路，連柯文哲都直言若林右昌有想法，「林昆鋒是很好的人選。」

兩位林市長在林右昌挖角林昆鋒入基隆市府之後，林智堅也被問到是否可能延攬林昆鋒的主播太太黃文華擔任幕僚？林智堅並未正面回應，僅稱與林昆鋒是好友、與黃文華是小學同學，市政工作上都給予他很多建議，未來類似的交流一定更加頻繁。

(中時 )