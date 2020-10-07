桃園市交通局為改善八德地區聯外交通，計畫興建八德轉運站，編列420萬租地，卻遭藍營議員舒翠玲質疑圖利私有農地，擔憂21年後就廢站，認為應該買地獲尋覓公有地才是上策，動議刪除，一度和在地議員蔡永芳唇槍舌戰，綠營人數不敵，最後以12比9通過刪除案。

交通局長劉慶豐表示，八德往返大台北比例高達6至7成，現行介壽路又因捷運綠線施工壅塞，公車常受塞車誤點所苦，若於交流道設置轉運站快速進出高速公路，可提升準點率、緩解壅塞，但大湳交流道周邊發展潛力高，私有地惜售，且無適合的水利地或公有地，大湳滯洪池又距離2.8公里之遙，且是公告重要濕地，變更等程序恐曠日廢時。

劉慶豐說，綜合考量後才以交流道周邊租地方式推動轉運站，將採公告徵求用地，並無圖利地主或浪費公帑，租賃計畫共8400萬元分21年編列，過去2年都獲議會同意，會持續說明，盼議員支持續編租地費，以促進八德地區交通發展。

「轉運站是城市進步的起點！」在地民進黨籍議員蔡永芳說，介壽路因捷運施工沿線都在封路挖地，幾乎快癱瘓，國道客運常脫班、塞在馬路，強調地點很重要，一定要鄰近交流道順暢處，土地最寶貴地方就在位置，拜託動議刪除的舒翠玲不要阻擋預算。同黨林俐玲也聲援，直言去八德老是塞，八德轉運站勢在必行。

舒翠玲也贊同八德需要轉運站，但強調若無合適公有土地，直接買地、分期付款也可以，不解交通局為何堅持租地，只使用21年就廢站，且主控權掌握在私人地主手裡，若對方調漲租金到1000萬元以上怎麼辦？在同黨議員聲援下，以12比9通過刪除案，在場民進黨議員都保留發言權，將待二三讀續論。

(中時 )