衝刺第四季營收，六角國際旗下「日出茶太Chatime」及烘焙職人手作麵包品牌「Bake Code烘焙密碼」聯手出擊，在今年秋天將以紫色魔力及療芋手作力抗多變的氣溫，日出茶太Chatime將推2款超吸晴紫色必喝飲品，Bake Code烘焙密碼也推共8款芋頭新品，雙管齊下要讓消費者荷包「淪陷」。

「日出茶太Chatime」每年皆以品牌識別色為概念研發「紫戀」新品，匠心打造2款超吸晴紫色必喝飲品：嚴選新鮮黑無籽葡萄打造「紫葡萄公主」冰沙，並使用在地大甲芋頭加入紫薯小芋圓推出「芋頭鮮奶王子」。「Bake Code烘焙密碼」同步推出「療芋季」新品，爆紅人氣「療芋雲吐司」、台日芋見新滋味「芋見布丁鹽可頌」到經典古早味「香芋肉脯」，從蛋糕、銅鑼燒到小鬆餅，共8款芋頭新品。無論是在充滿涼意的早晚或者是炎熱中午，都能讓消費者芋見紫屬於你的幸福滋味。

日出茶太表示，即日起推出2款紫色夢幻逸品，「紫葡萄公主」使用整顆新鮮黑無籽葡萄打成冰沙，以鮮果甜度提升飲品香氣，底層鋪滿綠茶凍，融合鮮奶油創造出豐富層次口感，口口喝得到果香與茶香，恣意享受Q彈茶凍與綿密奶油於舌尖的呢喃細語。另一款一秒勾動芋頭控挑剔味蕾的「芋頭鮮奶王子」則選自台灣在地芋頭打成芋泥，完美與鮮奶融合，加入咀嚼感十足的紫薯小芋圓，驚喜滋味，每口都是紫色饗宴。

透過飲品銷售帶動， Code烘焙密碼同步推出８款芋頭系列新品。嚴選香氣濃郁、口感綿密的大甲芋頭，經過兩次嚴格的烤焙要求，巧手將明星商品北海道雲吐司變成「療芋雲吐司」，粉紫色山形外表，直接手撕品嚐，滿足觸覺、味覺的每一顆細胞。「芋見布丁鹽可頌」則是創新以品牌熱銷日式鹽可頌融合芋頭與滑順手工布丁集大成之作，酥脆外皮與濃郁內餡，美味無法抗拒。

此外，品牌也加入經典肉脯、乳酪等食材，打造「芋泥乳酪蛋糕」、「香芋肉脯」等黃金組合，勾起兒時美好記憶，另有平民美食「香芋小鬆餅」、捲式甜品「芋泥圈圈」等一系列可口點心，強調時入仲秋，芋頭含有豐富的膳食纖維、蛋白質、維他命C、維他命B群等營養成分，不只美味，更是應用到各種餐飲料理上的絕佳食材。

(中時 )