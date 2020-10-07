這陣子仰望夜空，可以發現有顆明亮的紅色星星，那是火星，它來到「火星衝」的位置，也就是最接近地球的時候，距地球僅6210萬公里，可以在這段時間好好觀賞它，錯過這一次，就要再等15年。

科學警報(Science Alert)報導，火星一直是我們最關注的鄰居行星，與火星生命有關的傳說已經流傳了100多年，從早期的火星人想像，到近年的火星生命調查，一直都是熱門話題。今年是觀察火星的極佳年代，因為正逢火星大衝，是15年以來，火星與地球最接近的一段時間。在沒有望遠鏡的情況，可以看到明亮的紅星，如果有望遠鏡的輔助，還能夠看到火星的表面。

什麼是火星衝呢？意思是地球與火星剛好在同一側，兩個行星的距離因此特別接近。火星繞行太陽一圈是686.95 個地球日，並且呈現一個較扁的橢圓形軌道，每2年半就會有一次的接近，稱為「火星衝」。

另一個好消息是，目前火星的方位正好處在明亮恆星較少的區域，因此它在夜空中又顯得更為明顯，同時到木星和土星也仍在接近地球的時候，因此近期的夜空，有3個明亮的行星可以觀測。

台北市天文科學教育館也特別選了10月10日、10月13日這兩天，舉辦「天文快閃：火星衝」活動，10月10日那天晚上7點起，把專業的大型天文望遠鏡移到在國父紀念館，邀請民眾一窺火星的神秘面貌，而13日晚間7點，則開放天文館的天文觀測室，用天文館的專業望遠鏡來看火星。當然，但若遇天候不佳則活動取消。

(中時新聞網)