前高雄市長韓國瑜遭罷免後，過去在市政上備受讚譽的韓團隊也一起離開了高雄市政府，但韓團隊的動向仍引發不少網友關注。高雄市前副市長葉匡時，中秋節在臉書PO出健身的影片，表示要練肌肉，讓網友直呼佩服。

葉匡時經常在臉書分享生活，先前曾PO出在家中打掃的照片，表示自從他入職高雄市府後，就不常協助家中事務，一切都是多虧妻子的愛與包容，如今已經卸下副市長的工作，回歸家庭，因此要「重操舊業」。

中秋連假第一天，葉匡時分享健身影片，寫道「大家在烤肉，我來練肌肉，烤肉吃下去，肌肉長出來」，並打趣的說「一個中秋各自表述」。

網友好奇，葉匡時舉的啞鈴有多重，葉匡時也給出答案「25（公斤）」，讓人忍不住大喊佩服。其他人也說，「太強大了！我也沒有練過這麼重啊」「魔鬼筋肉人」「好強喔」「葉副好威」「真的佩服葉老師好體能」。

7月時葉匡時曾在臉書提到，去動了手術處理眼睛白內障問題，並PO出右眼貼著砂布的「獨眼龍」照片。因此不少網友看到葉匡時認真健身，也不忘提醒他保重身體，「小心運動傷害，應和緩較佳」「太厲害了。你不是才動人工水晶體手術，這樣用力不好吧？」

葉匡時舉25公斤啞鈴練肌肉

(中時新聞網)