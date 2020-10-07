娛樂8點半》韓國女星高賢廷憑著《善德女王》裡反派一角「美室璽主」廣為人知，出道超過30年的她，在戲劇圈有一定地位，過去她在事業巔峰之際選擇嫁入豪門，沒想到婚姻僅維持8年，更傳出被前夫家看不起，但離婚後的她反而活得更好，事業還更上一層樓。

高賢廷18歲時獲選韓國小姐亞軍而踏入演藝圈，1995年演出以光州民主化運動為背景的電視劇《沙漏》，該部作品創下64.5％的超高收視率，讓當時24歲的她紅遍全韓，未料在當紅之際，她卻宣布與三星集團會長李健熙的外甥、韓國新世界百貨公司副總裁鄭溶鎮結婚，閃嫁豪門的同時的同時也退出演藝圈。

高賢廷演出《善德女王》裡反派「美室璽主」廣為人知。（圖／資料照）

高賢廷和鄭溶鎮婚後生下一對兒女，但此段豪門婚姻維持了8年就走到盡頭，外傳高賢廷婆家相當嫌棄她演藝圈出身的身分，先刻意在她面前用英文交流，待她從美國留學回來學會英文後，婆家人又變成用法語交談，整個家族都在排擠她，傳高賢廷曾向朋友吐苦水，家人常視她為空氣，讓忍了8年的高賢廷，後來終於決定離婚。

除了瘋傳被豪門排擠，更爆出高賢廷離婚後復出遭到封殺，有人發現高賢廷當時為知名保養品擔任代言人，但在新世界百貨的該品牌專櫃，卻沒有採用高賢廷的代言照，懷疑新世界百貨全面封殺高賢廷。

不過，高賢廷曾上節目澄清沒有此事，表示前夫一家受良好教育，不會以這種幼稚的方式孤立別人，更說自己曾深愛過前夫，若讓她再次選擇，她依然會嫁給對方。而高賢廷主動提離婚後，拿到15億韓元的贍養費，卻被迫放棄2個孩子的撫養權，一直是她心中最大的遺憾。

韓網日前瘋傳高賢廷近照，完全看不出已經50歲。（圖／翻攝自IG）

雖然感情路不順遂，但高賢廷離婚復出後，不但代言活動一波接一波，還跨足挑戰主持，並接續演了《善德女王》、《大物》等作品，連續2年得到戲劇大賞的榮耀，事業更上一層樓；另外，高賢廷不只擁有藝人身分，還創立自己的服飾品牌，銷售額高達305億韓元（約新台幣8億元），成績亮眼，甚至當起大學教授指導演技，完全活出自我。

現年50歲的高賢廷，自去年演出電視劇《鄰家律師趙德浩2：罪與罰》後便沒再推出新作品，近來鮮少公開露面，但日前網上流出一張她近期自拍，超逆齡美貌完全看不出是年紀半百，讓眾人讚嘆不已，在各大論壇掀起熱議。

(中時新聞網)