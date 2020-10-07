台灣世界新聞傳播協會公布全國縣市施政滿意度調查，台中市政府在治安狀況、經濟發展、交通狀況、環境保護、醫療衛生、社會福利 和教育品質、幸福感等八大施政，滿意度漸入佳境，台中人幸福感超過8成，與桃園市並列第一，市長盧秀燕7日獲頒施政獎座時表示，「民之所欲，就是市府施政方向！」會繼續努力，讓施政貼近人民。

台灣世界新聞傳播協會委託艾普羅公司針對縣市首長施政滿意度民調，盧秀燕施政滿意度大為提升，達58.2％，排名第四，去年幸福感79.1％，今年上午到87.6％，防制新冠肺炎相關措施，台中超前部署，防疫如作戰，滿意度達82.5％。

台灣世界新聞傳播協會會長劉立漢表示，盧秀燕上任1年8個月，行銷「台中市」的品牌力，在六都中創造競爭力，顯示大多數市民對施政的認同，還包括治安狀況由去年65.6％進步到72.4％，經濟發展由去年46.7％，提升到今年53.8％。

交通方面，民眾期待年底捷運綠線全面通車，滿意度去年51.7％增為56.4％，環境保護61.7％提升為64.2％，醫療衛生滿意度從82.6％增為88.5％，社會福利滿意度67.3％，教育品質為72.8％。

劉立漢說，台中市長施政滿意度在20到29歲年輕人與高學歷，認同度待加強，治安成績名列前茅，交通四通八達，成績排在中段班，都會區民眾嚴格檢驗施政成績，八大項施政滿意度全部上升，努力做事需加上精準行銷，為市民自信心與榮譽感加分。

盧秀燕表示，台中市是中部第一大城市，很多延宕多年重大建設啟動，「完不了的工要完工，開不了的工要開工！」市民關切空汙改善，以往9、10月空汙季，台中受霧霾之害，現在大家常拍藍天PO在網路，重現藍天市民感受在心頭，台中市有一流大學、一流醫療資源，年底捷運綠線上路，台中將要脫胎換骨，迎接捷運時代，帶動經濟活力。

(中時 )