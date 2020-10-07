諾貝爾化學獎得主今（7）日揭曉，由法國學者伊曼紐．夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）和美國學者珍妮佛•道納（Jennifer A. Doudna）獲得，兩名女科學家投入「開發基因組編輯新方法」貢獻獲肯定，先前在2016年，兩人便已是唐獎生技醫藥獎得主。

世界首屈一指的法籍微生物學家夏彭提耶，以及美國著名的RNA結構生物學家道納，2011年在波多黎各舉行的研討會相遇並展開合作，將原本細菌中的CRISPR／Cas9系統，簡化成易於操作、可以程式化的雙分子系統，使基因體編輯更有效率，還可同時放入兩個以上的sgRNA，進行多個基因同時剔除的目的。

相較過去的基因編輯工具，包括類轉錄活化因子核酸酶（TALEN）或鋅指核酸酶（ZFN），CRISPR／Cas9最大的優勢就是大幅降低成本和簡易的操作，在效率、精準度和敏銳度上大勝以往。

唐獎教育基金會表示，CRISPR／Cas9系統改變人們做遺傳實驗的方法，將研發的閘門大開，造福人類的疾病新療法，甚至可廣泛運用在新生物能源的開發或作物的改良，影響深遠。

唐獎教育基金會也提到，二人共同發表CRISPR／Cas9研究，帶動基因編輯技術大躍進，因為此研究，接連獲得許多國際大獎，2016年與華裔美籍的生物工程學家張鋒（Feng Zhang），3人共同獲得唐獎第二屆生技醫藥獎。

因應COVID-19疫情，道納亦運用CRISPR技術開發快速檢測COVID-19病毒方法。道納表示CRISPR可檢測到病毒基因裡的RNA，相較於目前的快篩方法多採用測試病人是否已經對病毒產生抗體，是較有超前佈署意味，也就是現階段技術較受到限制。

道納另也指出，CRISPR系統最大特色，即是可以隨意更改要檢測的序列，針對病毒序列中的各個不同位置設計探針，以防COVID-19病毒因突變而逃避偵測。

唐獎教育基金會指出，唐獎所頒發的研究補助費，夏彭提耶將補助費投入研究人體被化膿性鏈球菌感染時，先天免疫反應所扮演的角色與機制；道納則將經費用於資助蛋白質轉譯步驟作為疾病治療標的研究，透過CRISPR／Cas9編輯平台來編輯細胞的基因，探討人體內的真核起始因子eIF3在細胞內進行調控的邏輯。

在接獲兩名學者獲得諾貝爾獎殊榮後，唐獎教育基金會執行長陳振川也表示，與有榮焉，除感謝基金會評選委員會，能以前瞻遠見評選出大家共同認為值得獎勵的科學家，也在第一時間分別致意恭賀。

(旺報 )