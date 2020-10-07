台中市長盧秀燕推動台中購物節，今年發票累積登錄金額激增到90億元，高達85.9％民眾支持明年繼續辦，拚經濟湊效。（盧金足攝）

年底捷運綠線通車，台中市長盧秀燕說，「十年喜事、百年大計！」這是年底最重要的大事。（盧金足攝）

年底台中捷運綠線預計上路，台中市將要脫胎換骨，迎接捷運時代，帶動經濟活力。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕為六都唯一女性首長，台灣世界新聞傳播協會公布民調成績全面提升，一步一腳印，按步就班的施政態度，繫於接地氣，重視民眾需求，健全良好公幼公托環境，推動「倍增計畫」，預計四年內增180班公幼、14所公托，公托已順利達標，公幼增設近140班，持續朝目標邁進，將持續盤點資源與閒置空間加速設置，讓台中的年輕人敢生敢養。

盧秀燕指出，她上任前公托僅5所，現已倍增至14所，提早達標，任內目標再新增36所；公幼2015至2018年只增設90班

，2019至2020年已增設131班，朝180班目標邁進，還針對公有市場、里活動中心二樓等閒置空間，活化運用既有設備。

疫情時代拚經濟，盧秀燕在其他縣市跟進舉辦購物節後，台中市以千萬豪宅、百萬現金等大獎刺激消費力，加上今年擴大網路電商平台，外縣市民眾不用來台中，只要在電商「台中專區」購物，一樣可參加抽大獎。

拚經濟的效果，數字會說話，第二屆台中購物節，民眾滿意度高達66.6％，有83.1％民眾贊同購物節拉抬台中經濟，並有高達85.9％民眾支持明年繼續辦，發票累積登錄金額較去年首屆25億元，今年激增到90億元，不受疫情影響，買氣強強滾，讓盧秀燕嗨喊「嚇死寶寶了！」

年底捷運綠線通車，盧秀燕說，這是年底最重要的大事，「十年喜事、百年大計！」捷運綠線2009年開工，即將完工通車，邁向最後一哩路，捷運歷經漫長時間，行經全市各區繁榮地段，形成「軌道經濟」榮景可期。

(中時 )