藝人瘦子今(7日)出席服飾品牌活動，一身帥氣亮相，少不了的內裡穿品牌新一季的花襯衫，充滿態度及個性。不過對於另一半先前無預警被新聞曝光一事，瘦子卻不願多談並霸氣回應「這不干大家的事」。

瘦子霸氣護女友 出面回應怒嗆酸民六個字

先前中秋連假遭週刊直擊瘦子與交往多年的女友外出採買並和友人在河堤烤肉，無預警的曝光了女友的長相，也在網路上引來許多酸民的批評與討論，不久瘦子也在自己的IG首次發文公開和女友牽手的背影照，並寫下「MY LOVE」、「MY QUEEN」和「MY BEST FRIEND」不禁讓人是否在為女友發聲。而今出席活動瘦子也首次對此事回應：「也沒什麼好說的，人家也沒想要給你拍，你沒經過人家同意就拍人家，卻硬生生被拖出來。」緊接著說「身為另一半不管在什麼狀態下都要去支持他。」再次強調這不是想跟大家聊的事，最後更霸氣說「這不干大家的事」。而討論到自己熱愛穿搭花襯衫時，卻說「亞洲人穿花襯衫就像8+9，但沒辦法可能就是長這個樣子，但也屬於亞洲人獨特的風格。」

(攝影剪輯/陳威成)

(中時新聞網)