華語樂壇不老頑童陳昇推出全新專輯《末日遺緒》，專輯封面是他捲曲赤裸的身軀懸浮於一整片克萊因藍的無人海灘，概念來自他過往深潛海底的記憶。他說：「當抵達有一定深度的海面下，光線會越來越弱，放眼望去就是整片令人無法辨識方向克萊因藍，當下雖然很慌張，卻也嘗試跟恐慌共處，這種前所未有的經驗，其實跟今年大家面臨的挑戰有些異曲同工之處。希望能用純粹的海灘意象，結合我的創作，與聽眾一起尋找生活與抽象的精神世界中，那些我們還沒能察覺到的事物。」

專輯取名為《末日遺緒》，是否是陳昇的最後一張專輯？他只輕描淡寫的說：「末日即是當有一天你不再自由了，麻木無感地生活著，那才是真正的末日。」專輯英文名稱『Finale』，象徵著一段音樂或戲劇高潮性的結尾，戲暫告一段落，但回家路上在觀眾心中的迴音仍然繼續，另一場真實的人生正要開始。陳昇補充：「除了專輯的取名有玄機，這張專輯依舊沒有歌詞，我喜歡用音樂來分享，不放歌詞就是希望給大家點餘韻，把聽完專輯後的感觸，留給自己。」

陳昇推出全新專輯 《末日遺緒》，並預告即將舉辦跨年演唱會。（新樂園製作提供）

此外，陳昇身為樂迷心中最優秀的跨年全勤模範生，今年不斷接到樂迷雪片般的私訊，詢問跨年演唱會是否依舊舉辦？在專輯即將推出之際，陳昇也公布好消息，那就是「陳昇第27屆跨年演唱會將照常舉辦！」更多跨年演唱會資訊即將公佈，請粉絲們記得在行事曆上保留時間，相約一起迎接2021年！

(中時 )