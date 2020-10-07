新北市林口區70歲陳姓老翁曾罹患腦中風有失智症狀，日前陪妻子陪同下前往林口長庚醫院洗腎，因人潮眾多與妻子走散，妻子遍尋不著，急著通知5名子女幫忙找人，晚間向警方報案，龜山警分局員警巡邏林口第一交流道發現一名老翁坐在路旁，因位處交通要道，車流量大，上前關心發現老翁穿著極像通報走失老人相符，詢問確認就是陳姓老翁。

陳姓老翁定期由妻子陪同前往林口長庚醫院洗腎，5日上午循例妻子陪同前往醫院洗腎，12時許醫院人流眾多陳姓老翁與其妻走散，因陳姓老翁之前腦中風罹患失智症狀，無法記得短期記憶，妻子遍尋不著後心急如焚緊急通知親友兒女共同協助在醫院內找人，兒子約19時30分許向住家附近新北市警局三重分局報案協尋，23時女兒則是向龜山分局坪頂派出所尋求協助，勤指中心通報各單位線上警網搜尋陳姓老翁，大華派出所副所長許冠章、警員林春寶、蕭安志立即至長庚醫院附近巷弄搜尋，巡至文化一路、龜山一路口附近暗處發現有一名老翁，路過民眾表示老翁坐在該處很久了，員警上前關心詢問發現老翁穿著與通報失蹤的陳姓老翁相符，先將陳民載返回派出所休息，透過失蹤人口系統確認就是通報協尋陳姓老翁，通知家屬前來派出所指認。

陳姓老翁在派出所向員警表示曾為台北市義消，育有5名子女家庭和樂，當子女及親友趕到派出所發現父親坐在交流道旁車水馬龍非常危險，所幸身體無恙，不斷地感謝警方幫忙。

(中時 )