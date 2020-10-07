連結嘉義縣六腳鄉、朴子市的「蒜頭大橋」為縣內首座斜張橋，預計2021年農曆年前通車，因橋塔設計靈感來自故宮國寶「青花瓷」的瓶口線條，且塔頂設置鏤空寶珠裝置藝術，醒目的造型將成為嘉義的新地標，如今隨著工程逐漸完工，吸引不少人前來拍照。

位於縣道157線的蒜頭大橋，原來的橋齡已達35年，因橋寬僅8.3公尺，快慢車交織，影響用路人安全，且因朴子溪堤防整治後，原本橋梁高程不足，故深河槽區的2處橋墩受到嚴重沖刷裸露。在縣府及各級民意代表多年奔走下，2015年中央同意納入生活圈道路交通系統建設計畫補助辦理。

建設處說，新建蒜頭大橋於前年12月動工，總工程經費為9億2783萬元，縣府配合款1億2990萬元，將改善原道路線型，橋梁拓寬至16公尺，並修正道路高程，深河槽處採用大型鋼斜張橋形式跨越，總跨徑長165公尺，道路總改善長度達1公里。

建設處長郭良江表示，現階段工程進度已達70％，希望能在明年農曆年前搶通，此外，蒜頭大橋改建工程已榮獲今年的「公共工程金安獎」優等，建商也有提報「公共工程金質獎」，目前正在審核中。

(中時 )