大陸紫金礦業63歲董事長陳景河財力雄厚，身價超過1500億人民幣(約6300億台幣)，是對岸最大金礦的老闆，近日他再娶小25歲辣妻的婚禮影片更在陸網瘋傳，因為這位38歲新娘錢冰，在婚禮上感動地表示自己嫁給了愛情，更直言真正的愛情是可以跨越年齡和界線的！
身價超過千億的大陸礦業老闆陳景河，近日再婚娶得小他25歲的美嬌娘錢冰，兩人大婚影片也在陸網瘋傳。只見外型亮眼的錢冰，穿著純白婚紗，態度落落大方地感謝大家來見證她與老公的幸福。
身為併購交易師的錢冰說，曾經她以為婚姻不是一個必需品，直到她遇到了陳先生，才讓她相信了愛情，「我們想用一段婚姻來證明，真正的愛情是可以跨越和突破年齡的界限。我很幸運，在對的時間遇到對的人。」
隨後這位嫁給了愛情的新娘錢冰，也被大陸網友起底身分，稱她是選美出身，後來赴美攻讀工商管理碩士，從擔任某知名金融公司副總裁，目前從事助孕生殖行業。據悉，陳景河髮妻2年前因癌症過世。
(中時新聞網)
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