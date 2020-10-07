穩懋半導體股份有限公司是全球最大砷化鎵晶圓代工廠，為因應中長期公司營運發展，申請進駐南科高雄園區，並經今年8月科技部園區審議會核准投資設廠，預計總投資金額超過新台幣850億元，新增超過4000名就業機會。
該公司提供三五族化合物半導體電路製程之晶圓代工服務，客戶涵蓋全球IDM大廠及IC設計公司，產品主要應用在手機、Wi-Fi，及基礎建設之功率放大器（PA）、低雜訊放大器（LNA）等射頻元件，以及3D感測雷射晶片等。
相較於半導體矽製程技術，砷化鎵及氮化鎵等化合物半導體製程技術更適合於高頻率、高功率無線通訊之高線性度、高傳輸速度與低功耗特性需求，公司生產之產品已經是手機、基地台、衛星中不可或缺的關鍵元件。
穩懋公司將持續深耕技術研發與多元發展，進駐南科高雄園區將有助其提升競爭力並維持產業領先地位，讓台灣在下世代資訊科技佔有一席之地。
(中時 )
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