穩懋半導體公司經營團隊，左起為總管理服務處總經理陳舜平、副董事長王郁琦、董事長陳進財、總經理陳國樺，以及事業群總經理張文銘。（南科管理局提供／林瑞益高雄傳真）

穩懋半導體股份有限公司是全球最大砷化鎵晶圓代工廠，為因應中長期公司營運發展，申請進駐南科高雄園區，並經今年8月科技部園區審議會核准投資設廠，預計總投資金額超過新台幣850億元，新增超過4000名就業機會。

該公司提供三五族化合物半導體電路製程之晶圓代工服務，客戶涵蓋全球IDM大廠及IC設計公司，產品主要應用在手機、Wi-Fi，及基礎建設之功率放大器（PA）、低雜訊放大器（LNA）等射頻元件，以及3D感測雷射晶片等。

相較於半導體矽製程技術，砷化鎵及氮化鎵等化合物半導體製程技術更適合於高頻率、高功率無線通訊之高線性度、高傳輸速度與低功耗特性需求，公司生產之產品已經是手機、基地台、衛星中不可或缺的關鍵元件。

穩懋公司將持續深耕技術研發與多元發展，進駐南科高雄園區將有助其提升競爭力並維持產業領先地位，讓台灣在下世代資訊科技佔有一席之地。

(中時 )