店內琳瑯滿目的懷舊零食和玩具。（張毓翎攝）

店內琳瑯滿目的懷舊零食和玩具。（張毓翎攝）

店裡位在去年熱播的電視劇拍片場景旁，假日增加不少外地人來消費。（張毓翎攝）

嘉義縣六腳鄉潭墘村有百年歷史的「慶和商店」，是村內僅存的傳統雜貨店，63歲老闆娘陳黃素花日復一日、從早賣到晚，在這人口嚴重流失的小村莊，有時顧店還兼當長輩「諮商師」，協助他們解決心理的疑難雜症。面對這幾年連鎖超商的崛起，她笑說，「我是用人情味跟他們搶生意！」，堅守公公留下的祖產，保留居民兒時回憶。

慶和商店原本是竹材建造，63年前陳黃素花的公公整建成土角厝，至今仍保留當時所用土角磚及木頭梁柱結構，店裡麻雀雖小五臟俱全，從生活雜貨到民生用品應有盡有，店內琳瑯滿目的懷舊零食和玩具，更是讓許多遊客流連忘返。

陳黃素花表示，目前在村子生活的居民，年紀都很大，離這最近的超商，若騎腳踏車得花上10多分鐘，因此許多老人家選擇就近來這邊採買，而收銀台旁還多放了幾張小椅子，是為了讓一些阿桑能坐下來聊天散散心。

陳黃素花提到，以前每到下午4點左右，店裡總是聚集一大群學生買零食，但這幾年只有年節時，才能在村子看到一些囡仔，店裡位在去年熱播的電視劇拍片場景旁，假日增加不少外地人來消費，隨電視劇討論熱潮退燒，加上疫情影響，過年後人潮明顯減少。

不過她也說，即使如此，也並不覺得特別失落，現在的「柑仔店」被超商及賣場取代已寥寥無幾，這幾年因秉持少量進貨不囤貨，並與居民建立信任感，收益算穩定，有生之年絕不關門。

(中時 )