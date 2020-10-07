金山國小學生在協會志工的引導下，學習如何引導視障者穿戴裝備登上協力車。（金山國小提供）

協會志工引導金山國小學生蒙眼實際騎乘協力車體驗視障者騎乘的感受。（金山國小提供）

協會志工帶著視障者進行示範教學。（金山國小提供）

為響應「世界視覺日」正展開11天環台的「高雄市123視障追風協力車協會」視障者及領騎教練等人，今（7）日上午行經新北市，由金山區金山國小學童接待，學生除了送上補給飲料及香蕉讓視障朋友休憩食用外，校方也安排進行了一場視障者體驗活動，不僅讓孩子學習愛眼護眼，也更進一步鼓勵學生「永不放棄」的精神，活動場面溫馨，深具教學意義。

新北市金山國小接受新北市教師會的邀請，特地安排學校的風雨操場讓視障朋友休息，並規劃「學生視力保健暨生命教育的體驗教學活動」。在協會志工的引導下，學生戴上眼罩、坐上協力車後座，體驗看不到的恐懼，並實際感受視障者的不便，讓學生更加了解視力保健的重要性。新北市教師會林松宏理事長，親自帶領了6位會務幹部老師，一起前來金山國小給予視障朋友加油打氣，並與金山國小校長主任老師們陪同車隊引騎一小段路，預祝視障朋友前往下一個旅程，一切順利平安！

金山國小六年孝班李旻勳同學說，戴上眼罩只能用其他的感官去探索環境，更感受到看不見的不安全感，還好有志工的引導下，真的放心許多。郭力維同學說，除了非常佩服視障者的勇氣，能進行環台的挑戰，在體驗過程中學習引導視障朋友，才發現原來過程中要這麼仔細，一個步驟一個步驟說明，不然可能會害視障朋友跌倒受傷。

徐瑾嫻同學也說，志工們有耐心的協助視障者，陪伴他們環臺，服務精神令人感佩，也深深覺得視力保健的重要，失去了就很難再回復。新北市教師會活動部主任，也是長期參與擔任視障志工的汪碧容老師表示，因為孩童對於視障朋友的瞭解不夠深刻，因此想辦法讓學生能感同身受。雖然體驗時間不長，對於小學生而言，說了再多也比不上讓他們實際去體驗。

金山國小校長顏顯權表示：「實際的體驗是最好的學習」，非常歡迎視障朋友來到金山，帶給孩子們更寬廣的學習機會。學校除了宣導「世界視覺日」讓學生認識視力保健的重要性，更加深孩子「關懷」、「感恩」的品德學習，讓他們學習面對困難永不放棄的精神。

世界衛生組織1998年起將每年十月的第二個星期四訂為「世界視覺日」，高雄市123視障追風協力車協會響應規劃11天的視障者騎協力車環臺活動，大約騎乘1100公里，完成艱困任務，發揚永不放棄精神，並在沿途發放宣傳品、辦理記者會宣導護眼知識，呼籲民眾愛護眼睛。明（8日）將抵達台北市中正紀念堂自由廣場辦理世界視覺日環台宣導記者會。

(中時 )