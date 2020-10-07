前海巡署署長陳國恩9月中旬突然請辭，7日傳出遺缺將由現任海洋委員會副主委莊慶達接任，莊現為台北海洋科技大學海洋休閒觀光學系講座教授，也曾任國策顧問及企業外部董事，但據了解，莊可能只是過渡期間暫時代理性質，真正的人選可能還在協調，並以警職接任可能性較高。

陳國恩擔任警政署長兩年多，後先被派至國安局任副局長，去年2月又接任海洋委員會副主委兼任海巡署署長，他在任內做出不少改革，包括成立「海巡署長室 Coast Guard」臉書專頁，傾聽海巡基層心聲，也藉此行銷海巡、海洋保育議題，頗受關注和歡迎，此外他也陸續推動換發新制服、打擊海上走私毒品，獲得許多成果，也受基層愛戴。

但原本明年6月才屆齡的陳國恩，上月突然以家庭因素提早請辭，引發各界議論，海洋委員會７日傳出，將由現任副主委莊慶達暫時代理，莊將代理至正式的署長接任為止，目前人選正院仍在研議中。

(中時 )