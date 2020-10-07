空勤總隊三大一隊將增添6架黑鷹直升機。

高雄黑鷹空勤三大一隊。(圖/翻攝空勤總隊臉書)

UH-60M黑鷹直升機今晨運抵高雄港。(圖/翻攝空勤總隊臉書)

我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架今晨運抵高雄港，將提供空勤總隊救災使用。對此，空勤總隊在臉書po文大讚：「重裝黑鷹到港，期盼已久的海搜型終於來了，未來將加強空勤搜救能力帶給國人更多的安全保障。」

這批黑鷹直升機配置紅外線熱顯像儀（FLIR），可以大幅提昇夜間搜救功能與減少空間迷向的風險。據空勤總隊指出，今天晚上準備進駐高雄國際機場，屆時利用拖車拖行運載，走平面道到高雄棚場，警方將進行交通管制，用路人遇到車隊時需小心會車。

黑鷹系列直升機可以完成多種不同任務，包括：戰術人員運輸、電子戰和空中救援使用。據資料顯示，我國已擁有58架，其中，陸軍30架UH-60M；空軍14架UH-60M（原15架，1架於2020年1月2日墜毀於新北市烏來山區）；空中勤務總隊14架UH-60M（原15架，1架在蘭嶼輸運病患時墜毀，機上七人全數身亡）。如今空中勤務總隊再增添6架UH-60M，並配備價格高達1.1億元的紅外線熱顯像儀（FLIR），搜救能力將大增。

(中時新聞網)