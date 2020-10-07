6架重型黑鷹直升機今運抵國門，加入空中救災行列。（空中勤務總隊提供）

為因應空中救災需求，國防部自2010年移撥15架黑鷹直升機供空中勤務總隊救災使用，最後的6架重型黑鷹直升機於今（7）日運抵高雄港，8日將拖運至空勤高雄駐地，未來將部署在高雄、松山駐地，強化空中救災能量。

空勤總隊指出，因應國家空中救災需求，2009年政府決定自陸軍採購的60架黑鷹直升機，撥15架供空勤總隊空中救災使用，2010年簽署迄2017年已撥交9架，分別部署於台中、花蓮及台東基地。其中6架留置於美國塞考斯基飛機原廠，進行構型修改增裝與最終適航驗證，增裝前視紅外線熱顯像儀（FLIR）、夜間搜索燈、搜救尋向器、目標定位系統、氣象雷達和衛星通訊系統等6項裝備。

空勤總隊表示，該批飛機於今日運抵國門，為減少露儲時間確保飛機安全，8日凌晨將以拖機方式進入高雄國際航空站內空勤總隊高雄駐地，未來將先進行飛機噴漆，於組合訓練完成後，加入空中救災行列。

6架重型黑鷹直升機先部署高雄駐地，待松山駐地完成後，將撥3架進駐，完成全國黑鷹直升機全面部署，可大幅提升整體空中救災能量，保障人民生命財產安全。

(中時 )