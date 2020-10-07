朝鮮半島局勢暗潮洶湧，南韓媒體7日報導，前北韓駐義大利臨時代辦曹成吉前年11月離開大使館後失蹤，去年7月與妻子經第三國投奔南韓。他是繼前勞動黨書記黃長燁後，23年來變節投韓最高層級的北韓官員。

2017年9月，義國政府以北韓展開第6次核試為由，驅逐時任北韓大使文正南，精通英語、義大利語、法語的曹成吉之後出任臨時代辦。翌年11月10日，他在距離任期屆滿不到1個月時，與妻子一起銷聲匿跡。當時有分析認為，曹成吉負責上繳奢侈品，他可能因此承受巨大壓力。

7日此案出現突破性發展，多間韓媒引述政府、外交、情報部門及執政黨消息來源報導，曹成吉夫婦潛逃後，進入南韓位於某個西方國家的大使館並申請避難；二人在西方政府的保護下，一直為最終的流亡地點而苦惱，直至去年夏天決定前往南韓。他的申請獲韓方接受，正由相關部門提供保護，但其他細節不明。

曹成吉投韓一事之所以在1年3個月後才公開，據報是因他本人以仍在北韓的家人及自身安全為由，強烈要求南韓政府嚴格保密。去年2月，義國政府證實曹成吉的未成年女兒已返回北韓，但韓媒指她是被強制遣返回國。此外，面對南北韓關係陷入僵局，韓方為免與北韓關係惡化，因此公開此事意願不高。

韓媒報導，曹成吉的父親及岳父曾任北韓駐外大使，他是北韓領袖金正恩2011年執政以來，首位流亡的北韓大使級外交官，這是非常罕見的狀況。上一位逃亡的北韓大使級官員，是1997年的北韓駐埃及大使張承吉，他當時逃往美國；2016年，北韓駐英國大使館公使太救民（原名太永浩）變節投韓。

另一方面，南韓防長徐旭7日向國會表示，北韓為10日勞動黨建黨75周年籌備閱兵等多項活動，屆時也可能為了示威而展示戰略武器。對於北韓射殺投誠的南韓漁政官，朝方此舉違反兩國軍事協議精神，需承擔所有責任。外長康京和同日稱，應對北韓挑釁的同時，也會努力促使北韓與美國、南韓對話。

(中時 )