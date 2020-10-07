民進黨何人將出馬問鼎2022台中市長爭霸戰？坊間傳出前總統府秘書長蘇嘉全，可能將成為民進黨競逐台中市長的人選之一，蘇系台中市議員邱素貞、蕭隆澤等人認為，他們都沒有聽說，並強烈質疑放出此訊息的有心人士，根本是要對蘇嘉全不利，「愛他就不要害他」，請不要製造黨內紛爭。

2022台中市長選戰還有2年，地方討論民進黨人選從不曾間斷，目前抬面上有立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍、立委何欣純等悍將，7日又傳出蘇嘉全可能也是人選之一；民進黨內可說是人才濟濟群英輩出，個個都擁有雄厚的實力。

市議員邱素貞指出，選戰是瞬息萬變，距離2022年市長選舉的時間還長，蘇系的市議員包括蕭隆澤、謝明源、陳淑華及前市議員翁美春、張芬郁等人，至今都未聽到蘇要角逐台中市長的規畫，個人參選意願固然重要，但面對主客觀因素的改變，常是最後的決定的關鍵要素。

蕭隆澤表示，離市長選戰還有段時間，坊間傳出蘇嘉全要參選下屆台中市長，根本就是要害他，不要任意冠上不實的小道消息。陳淑華說，沒有聽說過蘇嘉全要再參選的說法，研判可能是特定派系放的「風向球」，希望民進黨內團結凝聚共識，推出一位代表民進黨出征的市長候選人參戰，精誠團結砲口對外拿下市長寶座。

(中時 )