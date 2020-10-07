影》新店驚見74歲老翁閃躲爆衝 18輛汽機車保齡球式倒地 20:242020/10/07 中時新聞網 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新店建國民權路口驚傳車禍意外，18台機汽車齡球式倒地。(民眾提供/林俊翰翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新店建國民權路口驚傳車禍意外，18台機汽車齡球式倒地。(民眾提供/林俊翰翻攝) 新店建國民權路口驚傳車禍意外，18台機汽車齡球式倒地。(民眾提供/林俊翰翻攝) 新店建國民權路口驚傳車禍意外，18台機汽車齡球式倒地。(民眾提供/林俊翰翻攝) 新店建國民權路口驚傳車禍意外，18台機汽車齡球式倒地。(民眾提供/林俊翰翻攝) 新店建國民權路口驚傳車禍意外,18台機汽車保齡球式倒地。(民眾提供/林俊翰翻攝) 新店建國民權路口驚傳車禍意外，18台機汽車保齡球式倒地。(民眾提供/林俊翰翻攝) 訂閱影音： 中時新聞網 新北新店建國與民權路口，今天晚上6點驚傳車禍意外事故。據了解，74歲的劉姓男駕駛人，行駛自小客前往建國路到民權路的途中，因為閃避其他失控車輛來不及閃躲，立及直接撞上前方的自小客車，以及沿路停放在格內的機汽車，共計18台車輛(1台小黃、1輛自小客車、16部機車)，所幸無任何人員傷亡，劉姓駕駛經警方酒測過後，並沒有酒駕情形，目前警方持續釐清詳細肇事原因中。 (中時新聞網) #新店 #建國 #民權 #車禍 #18機汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 SENTRA催出房車買氣 預接單破1500台 18:412020/10/06 財經 影》新店建國民權路口驚傳車禍意外 18台機汽車保齡球式倒地 20:242020/10/07 社會 拉貨潮重啟 被動元件廠續開趴 04:102020/10/05 證券．權證 賓士車閃車失控 路邊機車倒一排 20:382020/10/07 社會 叼菸男騎車闖國道害10車慘撞 被爆3天前才「翹腳騎車」同路段 19:442020/10/05 社會 免出國世界夢幻車款模型全員到齊 預售優惠限期僅1個月 18:232020/10/07 風格 Ford新車掛牌累計年對年成長32％ 創品牌近14年最佳銷售紀錄 17:572020/10/05 汽車情報-汽車新聞 吉林重大車禍 兩貨車相撞已致18人死亡 14:512020/10/04 兩岸 Arm新技術為自主系統 帶來具安全能力的運算解決方案 12:182020/10/05 財經 創新開放 工研院獲評最佳雇主 04:102020/10/05 地方新聞 社會熱門新聞 婦科名醫麻醉性侵15分鐘3次 妻揭惡行：他手術後都很喘 - 社會 147cm小隻馬狼狽影像曝光 機車上狂搖52秒網暴動 - 社會 夜市蔥油餅老闆娘太火辣 網看影片險暴動：飄出乳香 - 社會 夫登山墜300公尺深淵亡 妻靈堂痛打領隊 「虎哥」 反被求償500萬 - 社會 公園溜滑梯口驚見褲半脫四腳獸 網腦洞大開：小夫我要進來囉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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