新店建國民權路口驚傳車禍意外，18台機汽車齡球式倒地。(民眾提供/林俊翰翻攝)

新店建國民權路口驚傳車禍意外，18台機汽車齡球式倒地。(民眾提供/林俊翰翻攝)

新店建國民權路口驚傳車禍意外，18台機汽車齡球式倒地。(民眾提供/林俊翰翻攝)

新店建國民權路口驚傳車禍意外，18台機汽車齡球式倒地。(民眾提供/林俊翰翻攝)

新店建國民權路口驚傳車禍意外,18台機汽車保齡球式倒地。(民眾提供/林俊翰翻攝)

新店建國民權路口驚傳車禍意外，18台機汽車保齡球式倒地。(民眾提供/林俊翰翻攝)

新北新店建國與民權路口，今天晚上6點驚傳車禍意外事故。據了解，74歲的劉姓男駕駛人，行駛自小客前往建國路到民權路的途中，因為閃避其他失控車輛來不及閃躲，立及直接撞上前方的自小客車，以及沿路停放在格內的機汽車，共計18台車輛(1台小黃、1輛自小客車、16部機車)，所幸無任何人員傷亡，劉姓駕駛經警方酒測過後，並沒有酒駕情形，目前警方持續釐清詳細肇事原因中。

(中時新聞網)