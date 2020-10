人的一生當中有超過三分之一的時間在床上,除了睡眠品質,每天都要躺的床單和棉被、枕頭等寢具衛生也與健康息息相關,如果不定期清潔,等於每天跟細菌、微生物睡在一起,但究竟該多久洗一次寢具才對呢?最佳的清潔溫度又是多少?

◎不只過敏 寢具久不洗還可能造成皮膚病

人每天都會產生汗水、皮屑、油脂和掉頭髮,這些東西都是細菌、黴菌、 塵蟎最好的養分,同時也是過敏、皮膚問題的原因之一,在2017年的《過敏及臨床免疫學期刊 (The Journal of Allergy and Clinical Immunology)》的研究就發現,一般家庭的床鋪上至少有3種過敏物質。

久沒清洗的床鋪堪稱是「微生物培養品」,美國紐約大學醫學院微生物學家提爾諾(Philip Tierno)說,人每年會製造大約100公升汗水,而枕頭也有至少16種黴菌,如果家裡有養寵物或落塵較多,甚至沒有洗澡後再上床休息的習慣,微生物會更多,「你躺在上面,吸這些微生物、灰塵8小時,過敏的機會就大增。」

志勛皮膚科診所醫師李勇毅指出,這些微生物可能導致毛囊炎,「例如皮屑芽孢菌,它本來是體表正常的黴菌,但如果床具都沒清洗、持續繁殖,皮膚接觸後就有可能造成皮膚上的皮屑芽孢菌數量暴增,導致黴菌性的毛囊炎。此外,脂漏性皮膚炎也跟皮屑芽孢菌有關,」其他如濕疹、刺激性的皮膚炎、過敏等風險也會增加。

而以往提到塵蟎,大都會認為跟呼吸道過敏有關,但李勇毅指出,如果家中有異位性皮膚炎或蕁麻疹的患者,碰到塵蟎時症狀會加重,因此更該注意寢具的清潔。

◎該多久洗一次寢具?專家:至少2週洗一次

寢具衛生這麼重要,但很少人會時常清洗。英國床墊業者Time4Sleep委託西班牙塞維利亞大學(Universidad de Sevilla)進行研究,發現7天不換床單,細菌已開始滋生,如果28日才洗一次床單,床上會出現與肺炎、闌尾炎等有關的細菌, Time4Sleep執行長瓦倫(Jonathan Warren)建議,應該至少兩週洗一次,「如果不常清洗,那麼你睡的地方跟叢林的大猩猩一樣。」

儘管如此,由另一個床墊業者 Mattress針對1,000名使用者所做的調查發現,平均24.4天才會更換和清洗床單。

但即使規律更換寢具,髒睡衣上的細菌仍會附著到床單上。因此美國清潔協會(American Cleaning Institute)也建議,睡衣穿過3天後就該洗。

英國清潔衛生專家阿克莉(Lisa Ackerley)也提供一些清洗和保持床鋪乾淨方法:

1. 定期用吸塵器清掃房間和床墊

2. 如果能調整水溫,60℃是理想的洗潔溫度

3. 上床前先洗澡

4. 睡衣每3~4天洗一次

5. 不要在床上吃東西

6. 如果貓、狗會上床共眠,建議用一條毯子給他們墊著,並每星期清洗毯子

7. 如果有香港腳、感冒或其他有傳染性的疾病,建議要更常清洗寢具

◎羽絨、羊毛、蠶絲、乳膠 材質不同清洗方式也不同

寢具材質不同,清洗的方式也不同,家事達人陳映如指出,由於製程技術,能否下水清洗最簡單就是看洗標。她也提供一些大方向:

1. 羽絨:羽絨材質要看洗標,有些可以放水洗,如果不能水洗再送洗衣店乾洗。但無論如何,每個月都要用除濕機或拿到戶外通風保持乾燥。

2. 羊毛、蠶絲:不能洗,而是要保持乾燥,大約1週開除濕機或拿到戶外晾乾,「不要在陽光下曝曬,因為紫外線會破壞這些動物纖維。」

3. 乳膠枕:不能洗,因為在洗滌的過程中,乳膠容易被撕裂,且乳膠枕充滿孔洞、不容易曬乾且會孳生細菌。建議可以用吸塵器清理,陳映也說,可以在枕頭內胎上先包一層毛巾或保潔墊再套上枕頭套,可以維持枕頭乾淨。

4. 一般布料被單、床單:

● 如果是新型的洗衣機,可以設定塵蟎洗淨模式,洗衣機會用60℃熱水先殺死塵蟎,再用強力水流沖走塵蟎屍體。

● 如果沒有這個模式但能設定水溫,那麼設定60℃水溫,設定強力洗淨模式。

● 如果上述功能都沒有,那麼可以先烘乾床具再放洗衣機洗。

