人的一生當中有超過三分之一的時間在床上，除了睡眠品質，每天都要躺的床單和棉被、枕頭等寢具衛生也與健康息息相關，如果不定期清潔，等於每天跟細菌、微生物睡在一起，但究竟該多久洗一次寢具才對呢？最佳的清潔溫度又是多少？

◎不只過敏 寢具久不洗還可能造成皮膚病

人每天都會產生汗水、皮屑、油脂和掉頭髮，這些東西都是細菌、黴菌、 塵蟎最好的養分，同時也是過敏、皮膚問題的原因之一，在2017年的《過敏及臨床免疫學期刊 (The Journal of Allergy and Clinical Immunology)》的研究就發現，一般家庭的床鋪上至少有3種過敏物質。

久沒清洗的床鋪堪稱是「微生物培養品」，美國紐約大學醫學院微生物學家提爾諾（Philip Tierno）說，人每年會製造大約100公升汗水，而枕頭也有至少16種黴菌，如果家裡有養寵物或落塵較多，甚至沒有洗澡後再上床休息的習慣，微生物會更多，「你躺在上面，吸這些微生物、灰塵8小時，過敏的機會就大增。」

志勛皮膚科診所醫師李勇毅指出，這些微生物可能導致毛囊炎，「例如皮屑芽孢菌，它本來是體表正常的黴菌，但如果床具都沒清洗、持續繁殖，皮膚接觸後就有可能造成皮膚上的皮屑芽孢菌數量暴增，導致黴菌性的毛囊炎。此外，脂漏性皮膚炎也跟皮屑芽孢菌有關，」其他如濕疹、刺激性的皮膚炎、過敏等風險也會增加。

而以往提到塵蟎，大都會認為跟呼吸道過敏有關，但李勇毅指出，如果家中有異位性皮膚炎或蕁麻疹的患者，碰到塵蟎時症狀會加重，因此更該注意寢具的清潔。

家中有異位性皮膚炎或蕁麻疹的患者，碰到塵蟎時症狀會加重，因此更該注意寢具的清潔。（康健雜誌提供）

◎該多久洗一次寢具？專家：至少2週洗一次

寢具衛生這麼重要，但很少人會時常清洗。英國床墊業者Time4Sleep委託西班牙塞維利亞大學（Universidad de Sevilla）進行研究，發現7天不換床單，細菌已開始滋生，如果28日才洗一次床單，床上會出現與肺炎、闌尾炎等有關的細菌， Time4Sleep執行長瓦倫（Jonathan Warren）建議，應該至少兩週洗一次，「如果不常清洗，那麼你睡的地方跟叢林的大猩猩一樣。」

儘管如此，由另一個床墊業者 Mattress針對1,000名使用者所做的調查發現，平均24.4天才會更換和清洗床單。

但即使規律更換寢具，髒睡衣上的細菌仍會附著到床單上。因此美國清潔協會（American Cleaning Institute）也建議，睡衣穿過3天後就該洗。

英國清潔衛生專家阿克莉（Lisa Ackerley）也提供一些清洗和保持床鋪乾淨方法：

1. 定期用吸塵器清掃房間和床墊

2. 如果能調整水溫，60℃是理想的洗潔溫度

3. 上床前先洗澡

4. 睡衣每3～4天洗一次

5. 不要在床上吃東西

6. 如果貓、狗會上床共眠，建議用一條毯子給他們墊著，並每星期清洗毯子

7. 如果有香港腳、感冒或其他有傳染性的疾病，建議要更常清洗寢具

◎羽絨、羊毛、蠶絲、乳膠 材質不同清洗方式也不同

寢具材質不同，清洗的方式也不同，家事達人陳映如指出，由於製程技術，能否下水清洗最簡單就是看洗標。她也提供一些大方向：

1. 羽絨：羽絨材質要看洗標，有些可以放水洗，如果不能水洗再送洗衣店乾洗。但無論如何，每個月都要用除濕機或拿到戶外通風保持乾燥。

2. 羊毛、蠶絲：不能洗，而是要保持乾燥，大約1週開除濕機或拿到戶外晾乾，「不要在陽光下曝曬，因為紫外線會破壞這些動物纖維。」

3. 乳膠枕：不能洗，因為在洗滌的過程中，乳膠容易被撕裂，且乳膠枕充滿孔洞、不容易曬乾且會孳生細菌。建議可以用吸塵器清理，陳映也說，可以在枕頭內胎上先包一層毛巾或保潔墊再套上枕頭套，可以維持枕頭乾淨。

4. 一般布料被單、床單：

● 如果是新型的洗衣機，可以設定塵蟎洗淨模式，洗衣機會用60℃熱水先殺死塵蟎，再用強力水流沖走塵蟎屍體。

● 如果沒有這個模式但能設定水溫，那麼設定60℃水溫，設定強力洗淨模式。

● 如果上述功能都沒有，那麼可以先烘乾床具再放洗衣機洗。

延伸閱讀：

(中時新聞網)