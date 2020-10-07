陸美科技產業競爭愈發激烈，先是大陸電信設備巨頭華為遭到美國封殺，導致該公司生產產品所需的晶片來源遭到阻斷，今年10月初大陸晶圓代工龍頭中芯國際也遭美方祭出出口管制措施，無疑是打擊大陸半導體自主化進程。對此，目前仍堅守在陸半導體產業第一線的台灣半導體高階人才，僅剩下前台積電研發處長、中芯國際聯合首席執行長梁孟松。

今年以來，大陸半導體產業先是面對華為禁令加緊，全球晶圓代工龍頭台積電恐怕無法繼續出貨華為，傳出華為的麒麟710處理器晶片從台積電12奈米製程轉單至中芯國際14奈米製程，為大陸半導體自主化帶來希望。

在北京當局全力發展半導體自主化進程下，中芯國際5月底宣布回歸A股，並創下10年來最大的IPO募資潮，中芯國際也順利在7月16日上海科創板掛牌，開盤後股價一路狂飆，直接躍升陸股最高市值的科技股，也成為首家A股、H股都掛牌的大陸半導體公司。中芯國際同為大陸唯一一家擁有14奈米製程技術的陸企，主要是梁孟松入主後，協助其在300天內突破研發困境，在中芯國際被列美方出口管制之前，梁孟松也透露N+1、N+2製程發展情況，更有消息指出，N+1製程有望在年底量產。

不過，梁孟松當年帶著大批前台積電工程師轉進競爭對手三星電子，並協助三星快速發展28奈米到14奈米製程的技術改良與發展，被台積電視為叛將，台積電對梁孟松提告洩漏營業秘密，法院最終判決，在2015年12月31日之前，梁孟松不能以任職或以其他方式，繼續為三星提供任何服務。梁孟松在2017年底接受中芯國際董事長周子學延攬，協助中芯國際改造管理方式，讓該公司業績逐漸起色。中芯國際也為了挽留人才，今年5月給出的認購股權數量與董座並列第一。

然而，隨著中芯國際將募資投入28奈米成熟製程擴產，不是外界預期的14奈米先進製程，導致中芯A股股價一路從高點被腰斬，從7月16日掛牌首日至9月30日，股價下挫超過40%，加上中芯國際證實遭美制裁，大陸半導體自主受挫。

據《信傳媒》報導，被視為白宮對華政策重要指南的美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）最新發布報告指出，有217家在美陸企遭列「對美國國家安全帶來風險」，顯然美國對陸企的封殺腳步，已經從半導體擴大至其他產業。該報也提到，「台灣半導體F4」包括梁孟松、蔣尚義、張汝京以及高啟全，北京當局試圖依靠這些人才在半導體產業「超車」。

前台積電共同營運長蔣尚義在2016年前往中芯國際，擔任獨立董事，並在2019年離開中芯國際，前往大陸半導體廠武漢弘芯出任該公司執行長一職，但從今年6月起，該公司營運傳出財務危機，甚至傳出蔣尚義萌生退意，最終武漢弘芯正在興建的大樓變成爛尾樓，並成為繼漢芯事件以來，大陸半導體最大騙局之一。

被市場譽為台灣DRAM教父的高啟全，2015年前往大大陸紫光集團任職全球執行副總裁，引發半導體產業震撼，卻今年10月1日離開紫光，轉戰台灣設備及晶圓再生廠辛耘，在大陸興建12吋晶圓再生廠。高啟全也在近期接受媒體採訪表示，他只會出任顧問等職位，不會擔任執行長，也坦言紫光目前面臨研發成本沉重問題。根據資料顯示，紫光集團在大陸境內814億人民幣有息債將在1年內到期。

至於張汝京，則是中芯國際創辦人，當年在台灣創辦的世大半導體被台積電創辦人張忠謀併購，所以率領一大票工程師前往大陸創辦中芯國際，並在短短幾年將該公司打造成大陸乃至是全球晶圓代工大廠，但台積電也因此發動訴訟戰，最終中芯國際敗訴，台積電取得2億美元以及中芯國際10%股權，張汝京也黯然下台。不過，張汝京仍持續奮鬥，之後轉戰LED產業，並在2014 年6 月創辦上海新昇半導體並於2017年6月30日辭去總經理職務，但繼續保持董事職位。

(中時新聞網)