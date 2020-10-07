在外高加索地區，亞塞拜然與亞美尼亞在主權爭議地區納卡發生邊境衝突，迄今已邁入第10天。亞塞拜然6日指控亞美尼亞向納卡地區的輸油管發射國際禁用的「集束炸彈」，造成平民傷亡。國際特赦組織同日亦證實，亞塞拜然使用以色列製的集束炸彈攻擊平民。

亞塞拜然總統幕僚哈吉耶夫（Hikmet Hajivev）表示，亞美尼亞試圖攻擊輸油管，1枚集束火箭落在輸油管外約10米位置，對方亦發射了300枚以上的集束炸彈，惟輸油管未遭破壞。有媒體報導，在當地發現144枚已爆炸的9N235集束炸彈，另有300枚未引爆的M85集束債彈。

國際特赦組織則指，分析在納卡首府斯捷潘奈克特拍到的影片後，發現亞塞拜然部隊向當地民居區域發射集束炸彈，但國際法禁止使用集束炸彈，以此攻擊民居尤其危險，將導致更多死傷。

據維基百科，集束炸彈是在與一般炸彈同樣大小的彈殼內，裝入數個到數百個「子炸彈」，每顆子炸彈顆約網球般大小。由飛行器空投後，在空中分解，可對廣範的地面造成區域性殺傷。德國在二戰中，蘇聯於蘇芬戰爭和蘇聯－阿富汗戰爭中，美國在越戰當中，都曾經大量使用過集束炸彈。

(中時 )